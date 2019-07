Angie Orjuela, primera medallista colombiana en los Panamericanos Lima 2019

Redacción deportes / Porvenir

Angie Orjuela, integrante del equipo Porvenir, le entregó la primera medalla a la delegación colombiana que participa en los Juegos Deportivos Panamericanos 2019, que se realizan en Lima (Perú).

La deportista bogotana logró la presea de bronce en la prueba de maratón con un tiempo oficial de 2 horas, 32 minutos y 27 segundos, registro que se convierte en su nueva marca personal, superando el tiempo de 2:34:57, que tenía desde 2015 en la Maratón de Santiago, de Chile.

Sobre la primera media maratón, la maratonista nacional marcó un tiempo de 1 hora, 15 minutos y 53 segundos en la cuarta casilla, a 10 segundos de la atleta puntera, la peruana Gladys Tejeda. Con paso de los kilómetros la colombiana ocupaba el quinto lugar, luchando el tercer cajón del podio con la estadounidense Samantha Koecker y la brasileña Valdilene Dos Santos Silva, a quienes superó en el kilómetro 40 para adueñarse del tercer lugar.

"La verdad salí a lo que marcaran en el grupo y hubo muchos apretones, pensé que no se iba a correr tan rápido, pero se hizo una buena marca. Hace tres años no mejoraba mi marca personal y lo superé en casi dos minutos. Creí me iba a quedar sin piernas, pero fue al revés, logré un buen final de maratón” dijo la corredora Porvenir, al término de la prueba.

De esta manera, Orjuela suma su tercera medalla en el presente ciclo olímpico, pues se había colgado una plata en Juegos Bolivarianos 2017 y un bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

La medalla de oro fue para la peruana Gladys Tejeda, con un tiempo de 2:30:55, récord de Juegos Panamericanos. Y la presea de plata fue para Bethany Sachtleben, de Estados Unidos, con un registro de 2:31:20, marca personal