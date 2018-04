Así se está conformando la selección colombiana de patinaje para el Mundial de Holanda

Redacción deportes

Seis nuevos patinadores recibieron de manos del presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala, el tricolor nacional, acción que en el Torneo Nacional Selectivo se ha convertido en la tradicional ceremonia de los deportistas que consiguen su clasificación a la Selección Colombia Manzana Postobón. Johana Viveros, Fabriana Arias, María Camila Guerra, Alex Cujavante, Hamilton Patiño y Manuel Saavedra, los seis de la categoría mayores, alcanzaron el cupo sumando hasta el momento 14 deportistas de los 30 previstos.

Johana Viveros será una de las especialistas en fondo que estará compitiendo en el mundial de Holanda y su más reciente título mundial, de los once conseguidos hasta el momento, lo logró en la prueba de la maratón en Nanjing, China, el año anterior. “Gracias a Dios, que de nuevo me permite ser integrante de Selección Colombia. Este ha sido un campeonato bastante reñido, uno de los selectivos más duro de los que he tenido, con un nivel muy fuerte, pero lo más importante es que se logró el objetivo. Ahora a entrenar muy duro para poder llevar lo más alto mi bandera y cantar mi himno orgulloso”, indicó la patinadora.

Por su parte Alex Cujavante llega por octava ocasión a la Selección Colombia Manzana Postobón y en su carrera deportiva ha conseguido 7 títulos mundiales. Cujavante agradeció la confianza que siempre han depositado en él indicando que “primero que todo darle gracia a Dios por pertenecer otra vez a esta tricolor, y contento de haber hecho un selectivo muy fuerte, solido, en el que pude mostrar el trabajo que he venido realizando. Para nadie es un secreto que este selectivo es el mundial más exigente, pero eso es lo que preparan los entrenadores y el presidente Alberto Herrera para poder conformar el mejor equipo, y aquí está reflejado en los tiempos mostrados”.

Otra de las integrantes es Fabriana Arias, quien completa su octava convocatoria a la Selección Colombia Manzana Postobón, y suma 13 títulos mundiales. “Anhelaba mucho entrar este año a la selección y gracias a Dios después de tanto trabajo lo logramos. Esta es mi cuarta selección de mayores y siento que tengo mucha responsabilidad encima y con muchas ganas de enseñarles a todos los deportistas que van a entrar nuevos. El selectivo es bastante fuerte, nos estamos enfrentando todos los campeones del mundo que tiene Colombia y el que entra a la selección no es por falta de condiciones sino porque el que gana esta mejor. Quiero agradecer por todo esta organización a la Federación Colombiana de Patinaje, a Manzana Postobón y a Financiera Progressa”, concluyó Fabriana Arias.

Hamilton Patiño regresa a la Selección Colombia Manzana Postobón por cuarta ocasión mostrándose muy satisfecho por lo realizado, expresando que “aprovecho para darle un agradecimiento a Manzana Postobón, a Financiera Progressa y en especial a la Federación Colombiana de Patinaje por la excelente organización y porque nos brinda siempre la mejor concentración para el selectivo. Yo tenía desde el inicio del año los objetivos claros, pero esto era paso a paso, me tuve que recuperar de una pequeña lesión y faltando un mes para el selectivo tome la decisión de venir y pude realizar unas excelentes pruebas. No estuve el año pasado por un error, pero lo importante es aprender de ese error, corregirlo y aplicarlo al siguiente año tal como lo hice yo”.

La integrante número 13 es María Camila Guerra, quien estará por tercera ocasión vistiendo los colores patrios y muy emocionado expresó que “es una alegría muy grande regresar a mi selección en esta instancia, siempre que he estado en ella había tenido que luchar hasta el final. Me tocó enfrentar unas fuertes contrincantes, dos campeonas mundiales como Luz Karime Garzón y Daniela Mendoza, y para nada fue fácil. Yo ya había ganado hace tres años los 5.000 metros y en esta ocasión repito una victoria que me da mi ingreso a la Selección Colombia Manzana Postobón”.

La jornada del viernes del Torneo Nacional Selectivo la cerró la clasificación de Manuel Saavedra, quien al igual que Camila Guerra, debió afrontar a tope la prueba de los 5.000 metros contrarreloj individual para obtener su entrada al equipo colombiano. “Un sueño cumplido con este objetivo inicial del año, con un prueba muy reñida con mis compañeros, pero supe llevar las cosas hasta el final y no perdí la esperanzan nunca de conseguir el cupo para ir al mundial de Holanda. Después de un selectivo riguroso, que demanda mucha energía y desgaste físico, llegar a afrontar una prueba de largo aliento es algo muy difícil pero para eso me preparé”, puntualizó el patinador número catorce de la Selección Colombia Postobón que espera por los 16 cupos restantes.