Caterine Ibargüen ganó la parada de la Liga Diamante en Oslo

Redacción deportes

A Caterine Ibargüen le bastó el primer salto para imponerse en la segunda parada de la Liga Diamante. La atleta colombiana realizó un salto de 14.89, con el que se quedó con su segunda victoria en esta competencia, después del logrado en Shanghai a comienzos de mayo. Fue además, la mejor presentación del año para Ibargüen, quien superó con creces los 14.80 metros con los que ganó en territorio asiático.

A lo largo de la competencia, la colombiana se vio fuerte y aprovechó al máximo el primer impulso, que fue importante para que en los cinco saltos buenos que tuvo no registrara una marca menor a 14.68 y tuviera tres por encima de los 14.80. Una jornada notable para la antioqueña, que en esta parada no tuvo rival. Sus rivales de siempre como Kimberly Williams, Olga Rypakova y Olha Saladukha no contaron con sus mejores sensaciones: tan solo la primera logró arañar los 14.50 metros.

En la segunda posición terminó la estadounidense Tori Franklin. La norteamericana, quien esta temporada había registrado como mejor marca 14.84 metros, en Oslo terminó con 14.57 metros, a 31 centímetros de la colombiana. Ese registro lo impuso en su último salto, que mejoró los 14.52 metros y la afianzó en la segunda plaza. Tercera fue Kimberly Williams (14.50 mts), cuarta Shanieka Ricketts (14.44 mts) y quinta Kristin Gierisch (14.37 mts).

Ibargüen, con el primer puesto en la segunda parada de la Liga Diamante, se ubica en lo más alto de la clasificación con 16 unidades, que son producto de dos victorias. Le siguen las jamaiquinas Shanieka Ricketts y Kimberly Williams con 12 puntos. Hasta la fecha, Yulimar Rojas, quien fue campeona de salto triple en el Mundial de Londres, no ha participado en esta competencia.

La próxima parada de la Liga Diamante se llevará a cabo el 30 de junio en París. Será la penúltima prueba de Ibargüen previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Barranquilla, que son el objetivo principal de la colombiana en este año de competencia.