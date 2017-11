Caterine Ibargüen no estará en los Juegos Bolivarianos 2017

Redacción deportiva - @DeportesEE

La campeona olímpica en Río 2016 no se recuperó de una molestia muscular y no participará en la competencia del salto triple. La opción de medalla para Colombia en esta prueba es Yosiris Urrutia.

La atleta colombiana Caterine Ibargüen no estará con la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 por una lesión muscular. A pesar de que la campeona olímpica en Río 2016 tenía en sus planes darle la medalla de oro al país en su especialidad, este viernes el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, confirmó la noticia de la no presencia de la antioqueña que de esta manera da por terminada su temporada 2017, en la que su mejor logro fue el subtítulo mundial en Londres.

“Ya es confirmado. Caterine Ibargüen no viene a Santa Marta porque sufre una molestia muscular que la venía aquejando desde hace un tiempo. Desafortunadamente no se ha recuperado y los médicos no le han dado la autorización para que pueda competir”, comentó el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina.

Lo que también es un hecho es que la venezolana Yulimar Rojas, quien fue la que destronó a Caterine en el Mundial de Londres, tampoco estará en competencia, por lo que la gran opcionada a quedarse con la medalla dorada es la colombiana Yosiris Urrutia, quien justamente fue la campeona en los Bolivarianos de Trujillo en 2013. Las pruebas femeninas de salto triple se realizarán el jueves 23 de noviembre.