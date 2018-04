Caterine Ibargüen regresa a la competencia con oro en Grand Prix de Medellín

Redacción Deportes y EFE

La actual campeona olímpica de salto triple, la colombiana Caterine Ibargüen, abrió este sábado su temporada con la medalla de oro en el Grand Prix Internacional Ximena Restrepo, que se celebró en el estadio Alfonso Galvis Duque de Medellín.



Ibargüen, con la lluvia como principal rival y el público a su favor, tuvo algunos altibajos en la competencia internacional, que marcó su regreso con un primer lugar luego de más de seis meses sin competir por una lesión en el talón de Aquiles.



La triplista logró imponerse sobre sus siete contrincantes con un registró de 14,54 metros, seguida por la dominicana Ana José Tima con 13,83 metros y por su compatriota Giselly Landazury, quien alcanzó 13,76 metros para adjudicarse el bronce.



"Estoy tranquila porque el clima y las condiciones no se prestaron para algunas cosas que estamos intentando incluir en la parte técnica del salto. Es una buena marca para empezar. Me disfruté la prueba y tuve un tiempo de tensión como lo necesitaba", expresó Ibargüen, oro en los Olímpicos de Río 2016.



Su participación la empezó con saltos de 14,02 y 14,22 metros, pero luego falló su precisión y registró tres saltos nulos, que la llevaron al límite y a conseguir en su última salida la mejor marca de la prueba ante más de mil espectadores.



Aunque la primera presentación del año le dejó sensaciones positivas, la triplista espera estar en "mejores condiciones" el próximo 12 de mayo en el inicio de la Liga de Diamante en Shanghái, pues los meses fuera por la lesión le sirvieron de "descanso" y actualmente dijo sentirse "renovada".



"A este nivel técnico casi siempre sufrimos de molestias, pero eso se tiene que mejorar psicológicamente. Estoy tranquila y le pido a Dios que me deje ejecutar mis saltos y seguir disfrutando de este deporte", enunció Ibargüen al hablar de su estado físico y de la recuperación de sus dolencias.



Por último, la campeona olímpica indicó que sus próximas metas son los Juegos Panamericanos 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y confirmó que estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 19 de julio al 3 de agosto de 2018 en Barranquilla.



El Gran Prix de Medellín, organizado por la Federación Colombiana de Atletismo y la Liga de Atletismo de Antioquia, rinde homenaje a la colombiana Ximena Restrepo Gaviria, medallista de bronce en los 400 metros de las olimpíadas de Barcelona 92.