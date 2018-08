Caterine Ibargüen va por el doblete en la Liga de Diamante

Redacción deportes

Con 34 años, la atleta colombiana Caterine Ibargüen vive una de las mejores temporadas de su vida. Aunque en este 2018 no hubo Juegos Olímpicos ni Mundial de Atletismo, en las competencias en las que ha participado ha sido la más destacada, teniendo además un plus, y es que no se ha enfocado sólo en el salto triple, sino en el salto largo. Con su entrenador Ubaldo Duani tomaron la decisión de practicar esta modalidad y la sorpresa para ambos ha sido los buenos resultados, ganando el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y clasificando a la final de la Liga de Diamante.

En este, el máximo circuito del atletismo mundial, la antioqueña ha sido cuatro veces campeona de la temporada en el salto triple, además ha ganado 33 paradas. Ahora buscará la quinta corona y el triunfo 34, cuando se enfrente hoy a las jamaiquinas Kimberly Williams y Shanieka Ricketts, la estadounidense Tori Franklin, la alemana Kristin Gierisch, la española Ana Peletero, la bulgara Gabriela Petrova y la francesa Rouguy Diallo. A lo largo de las paradas, la mejor ha sido la colombiana con un salto de 14,96 metros y su récord personal es de 15,31 m, siendo también el mejor registro entre las competidoras por el título de este año. La prueba se iniciará desde las 11:25 a.m., y se podrá ver por Win Sports.

El año anterior, Ibargüen perdió en la final contra la kazaja Olga Rypakova y se ubicó tercera, porque segunda fue la venezolana Yulimar Rojas, cortando la racha de cuatro títulos seguidos como la reina de la modalidad entre 2013 y 2016. En esta oportunidad, sobre el papel, la rival más fuerte será la estadounidense Tori Franklin, quien tiene un 14,84 metros como mejor registro, cercano a los habituales saltos de Caterine. Claro que la antioqueña se mostró confiada en la rueda de prensa, previa a la competencia, que se disputará en Zúrich, Suiza, y comentó que “siempre salgo a la pista con la mentalidad de ganar. En mi cabeza soy la mejor y eso es lo que me ha dado éxito a lo largo de mi carrera”, dijo con una sonrisa tímida en su rostro.

Gane o pierda hoy, mañana buscará una nueva medalla, pero en el salto largo, cuando participe en la gran final. Sus rivales a vencer en esta competencia serán la belga Hanne Maudens, la alemana Malaika Mihambo, la canadiense Chritsabel Nettey, la estadounidense Shakeela Saunders, la australiana Brooke Stratton y las británicas Shara Proctor y Lorraine Urgen. La máxima favorita a quedarse con el oro es Urgen, quien tiene un mejor salto de temporada de 7,05 metros, mientras que Caterine tiene como su mejor registro un 6,87 metros.