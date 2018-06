Superó a Brasil por cuatro medallas de oro

Colombia, campeón de los Juegos Suramericanos

Jesús Miguel De La Hoz

El deporte colombiano no deja de sorprender al continente. Ayer, la delegación nacional se coronó campeona de los XI Juegos Suramericanos que se disputaron en Cochabamba (Bolivia). Venció a Brasil, el gigante de la región, por cinco medallas doradas. El equipo tricolor superó con creces las expectativas y pronósticos de los metodólogos del Comité Olímpico Colombiano (COC) de acuerdo con el rendimiento de los deportistas en los diferentes eventos internacionales: se colgaron 94 medallas doradas, 74 de plata y 71 de bronce. En el último día de competencias desequilibró a su favor la balanza del cerrado cabeza a cabeza que sostuvo con Brasil y se alzó con su segundo título de las justas.

Un resultado para enmarcar. “En Cochabamba nuestros atletas partieron la historia del deporte colombiano en dos”, expresó con orgullo la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán. Y no es para menos. Es la primera vez que la delegación colombiana se consagra en este evento por fuera de casa. En 2010 ganó los Juegos Suramericanos en Medellín, pero en ese entonces Brasil no compitió con sus mejores deportistas, lo que llevó a que hubiera una crisis en ese país, que terminó con la caída de algunos dirigentes debido a que se consideró que estaban menospreciando a los rivales del área.

Para esta edición, la delegación brasileña llegó con la firme intención de defender el título que había logrado hace cuatro años en Santiago de Chile, ciudad en la que dominó a placer y superó por 57 medallas de oro a Colombia. El objetivo para ellos era claro: quedarse con el primer puesto en la tabla de medallería. “Se habla de que Brasil no vino con sus figuras, pero hay que dejar claro que a un evento de esta índole ninguna delegación va a experimentar, todos llevan su mejor equipo. Puede pasar que algunas figuras se queden por diversas circunstancias (lesiones o tema de calendario), como les sucedió a Mariana Pajón y Caterine Ibargüen. Pero Brasil llegó con la mentalidad de ganar. Si no lo hubiera hecho, no habría luchado hasta el final”, afirmó Edwin Cabezas, director deportivo del COC.

La delegación nacional arribó con una apuesta: cerrar la brecha en metales dorados con Brasil. La idea de Ana Edurne Camacho, jefa de misión, era terminar a 16 preseas de oro. Eso mismo pensaba Baltazar Medina, presidente del COC: “Consideramos que ganarle a Brasil era difícil. Nos fuimos con la convicción de que íbamos a ganar 87 medallas de oro; finalmente terminamos con 94. Y, desde luego, con esa disputa que todo el país siguió paso a paso, la ilusión fue creciendo”, resaltó el dirigente. “Es un gran orgullo que nuestros atletas, quienes son los mejores embajadores de la buena imagen de nuestro país en el exterior, sigan acostumbrándonos a satisfacciones como esta”, agregó.

Colombia sorprendió en deportes como natación artística y de carreras, canotaje y atletismo, en los que le robó medallas a Brasil. Además certificó su fortaleza en patinaje, boxeo, levantamiento de pesas y ciclismo de pista. Fue una participación notable en la que se superaron las expectativas y se incrementó en casi 60 % el número de medallas doradas. “Estamos demostrando que esto es un proceso y un trabajo que ha hecho de la mano toda Colombia: Coldeportes, el Comité Olímpico, las federaciones y los institutos departamentales y municipales. Gracias a esa labor hemos conseguido los resultados que tenemos. Lo que hoy estamos viviendo es producto de todo el esfuerzo que se ha hecho en las regiones”, afirmó Clara Luz Roldán.

El país sigue creciendo. Los últimos resultados en campeonatos del mundo y Juegos Bolivarianos y Suramericanos certifican que el deporte nacional se encuentra en el momento más importante de su historia. Ahora los esfuerzos estarán encaminados a brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputarán en Barranquilla. Para estas justas, los directivos coinciden en que el listón esté mucho más alto. La delegación va con la intención de pelear nuevamente la punta de la tabla de medallería, esta vez contra Cuba y México.

Tabla de medallería

1. Colombia: 94 oros - 74 platas - 71 bronces: 239

2. Brasil: 89 oros - 58 platas - 56 bronces: 203

3. Venezuela: 43 oros - 59 platas - 55 bronces: 157

4. Argentina: 40 oros - 58 platas - 63 bronces: 161

5. Chile: 38 oros - 34 platas - 60 bronces: 132

6. Ecuador: 25 oros - 17 platas - 51 bronces: 93

7. Perú: 22 oros - 29 platas - 41 bronces: 92

8. Paraguay: 6 oros - 9 platas - 14 bronces: 29

9. Uruguay: 5 oros - 8 platas - 16 bronces: 29

10. Bolivia: 3 oros - 15 platas - 14 bronces: 32

11. Panamá: 2 oros - 4 platas - 4 bronces: 10

@J_Delahoz

[email protected]