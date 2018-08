Colombia debutó con triunfo en el Americas Rugby Challenge

EFE

A primera hora, en el Estadio Cincuentenario, los Yacarés de Paraguay mostraron por qué eran favoritos al debutar con victoria en el certamen, que los recibió con un partido inédito frente a las Serpientes de México que les exigió mostrar su fortaleza física para dar el primer paso hacia el título.



En el segundo juego, Colombia arrasó 71-7 a Guyana, que no consiguió en Medellín imponer su dinámica frente a un equipo fuerte, que tuvo en Juan José Diosa y Néider García a sus mejores cartas, en un partido que no resiste un mayor análisis por la superioridad del local.



La primera etapa finalizó con un contundente 42-0 en favor de los Tucanes, sólidos con la compañía de la afición hasta el punto que Andrés Álvarez, Brayhan Pérez y Sebastián Mejía se unieron con sus ensayos a la paliza sobre la Máquina Verde, que con Joseph Rahaman consiguió un try.



El miércoles, en la segunda jornada del Americas Rugby Challenge, Paraguay chocará con Guyana, mientras que México se enfrentará con Colombia.



Colombia y Paraguay fueron seleccionadas como representantes de la región sur por ser las mejores calificadas en el World Rugby Ranking, después de Argentina, Brasil Chile y Uruguay, en donde ocupan el puesto 41 y 40, respectivamente.



México llegó invitado por ser clave en el desarrollo del rugby continental, mientras que Guyana se ganó su lugar al conquistar el campeonato Senior Men's Championship 2017 de la zona norte.