Colombia debutó en el Suramericano Mayor Seis Naciones de Rugby

Redacción Deportes con información oficina de prensa

En un partido inédito contra Uruguay, la Selección de Colombia Tucanes Mayores de rugby XV se estrenó en el Sudamericano 6 Naciones A, evento organizado por Sudamérica Rugby, con el aval de World Rugby. El marcador fue 26 a 5 a favor de los uruguayos. El try inicial del juego fue Andrés de León para Uruguay al primer minuto 56 segundos de comenzado el partido en el Estadio Cincuentenario de Medellín.

De inmediato llegó la conversión de Federico Favaro para poner el 7 por 0 parcial. A los 14:43 acrecentó la cuenta Manuel Diana, y conversión de Favaro para el 14 a 0. Un momento de euforia para los locales se presentó al minuto 23:50 con una jugada que surgió tras el ingenio de José Manuel Diosa, y cerró con try Jhon Arley Urrutia, lo que motivó el festejo de los colombianos por ser el primero en la historia en la plataforma A, y que los hacía soñar al poner el partido 14 a 5.

Con este marcador parcial se fueron al descanso del primer tiempo. Jhon Arley Urrutia, nacido en Apartadó, Urabá antioqueño, así describió como conquistaron el try “Nosotros siempre que llegamos a 22 hacemos puntada, puntada, puntada, yo siempre me hago en 5 y esta vez me quise tirar en la línea, allí esperé el balón, la atrapé bien y pude hacer el try”.

En la segunda parte los tries uruguayos fueron de Tomás Inciarte a los 53:01, y conversión de Federico Favaro para el 21 a 5, y el último try fue de Facundo Klappenbach a los 58.30 para el marcador definitivo 26 a 5. Con esto Uruguay se hizo acreedor como ganador del partido a la Copa Inder – Alcaldía de Medellín.

Al final del partido, José Manuel Diosa de los Tucanes dijo “Fue muy parejo. Físicamente nunca estuvimos por debajo. Tienen más experiencia, todas las que tuvieron las aprovecharon. Nosotros tuvimos 8 balones para anotar y los perdimos, pero creo que Colombia viene haciendo un gran trabajo, vamos por el camino correcto y seguir creyendo en el proceso que venimos haciendo”.

Los Tucanes de Colombia tendrán dos partidos de visitantes en el Sudamericano 6 Naciones A, el próximo sábado ante Paraguay y el sábado 19 de mayo frente a Brasil.