Colombia llegó a 37 cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio

El atleta tolimense Jeisson Suárez, del Equipo Porvenir, logró nuevo récord nacional y marca mínima para la maratón.

Con un tiempo de dos horas, 10 minutos y 51 segundos el atleta Jeisson Suárez, del Equipo Porvenir, logró un nuevo récord nacional y marca mínima para la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en la Mission Marathon, en Twente (Holanda). Ocupó el puesto 14 en la competencia ganada por el keniano Eliud Kipchoge. Colombia llegó así a 37 cupos para las justas de Japón, que comenzarán el 23 de julio.

Suárez se convirtió así en el tercer maratonista colombiano clasificado a las justas de Japón. Impuso récord nacional tras superar el tiempo de 2:11:07, que había logrado Iván González, también del Equipo Porvenir, en Valencia, España, en diciembre pasado.

“La carrera se prestó para esta marca, creo que las tres semanas aquí sirvieron, el clima nos favoreció porque no había tanto frío, podíamos arriesgar y aguantar a ritmo de 1:05 para la primera media. Al pasar de los kilómetros me sentí muy bien, aunque después del kilómetro 35 me costó, perdí contacto con el grupo intermedio, debía pelear solo con el viento, pero tenía un margen para lograr este tiempo. Este es un logro de mi equipo, el Comité Olímpico Colombiano, el Ministerio del Deporte, la Federación Colombiana Atletismo y la Liga de Atletismo del Valle” aseguró Suárez, quien es campeón nacional, bolivariano y centroamericano de esa prueba.

El tolimense, apoyado por Indervalle, siempre estuvo ubicado en un lote intermedio, después del kilómetro 25 se empezó a distanciar de sus compañeros de travesía, cuando el reloj marcaba 1:16:53, pero mantenía el ritmo promedio de 3:05 por kilómetro. En el kilómetro 30 cronometró 1:32:20 y el estimado del tiempo en ese momento era de 2:10, lo que le daba una luz de tranquilidad para asumir la última parte. En el 35 siguió con el mismo ritmo, pero en el 40 el paso era de 3:11 y remató en el 42, a 3:15.

Al llegar a la meta sabía que había cumplido con el objetivo y celebro con los brazos arriba y después con el puño cerrado, en señal de victoria. Con el cupo de Jeisson para Tokio, ya son 37 para Colombia, de los cuales 19 son del atletismo (14 con marca mínima y cinco más del equipo de relevos 4×400 de los hombres).

Kellys Arias, al parecer tuvo algunos problemas físicos después del km 25. Cuando pasó por ese punto, la proyección estaba para terminar en 2:29, pero de ir a ritmo de 3:32 por kilómetro, pasó a 3:43 y cerró a 3:54, para cruzar la meta con un tiempo de 2:34:40.

