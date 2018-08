Colombia se llevó el oro en los 3.000 m con obstáculos de los Centroamericanos

EFE

El colombiano Gerard Giraldo sorprendió este jueves al colgarse el oro de los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla luego de vencer al puertorriqueño Ricardo Estremera, que se quedó con la plata.



En la competencia, disputada en el estadio Rafael Cotes de Barranquilla, Giraldo completó la prueba en 8 minutos, 44 segundos y 51 centésimas, su mejor marca de la temporada, con la que le sacó cerca de dos segundos de diferencia a Estremera, que con 8:46.24 también estableció su registro más bajo de la temporada.



"Esta medalla la había buscado mucho. Venía perdiendo el primer lugar por nada. Prometí a mi familia y a mi país que les iba a regalar una medalla de oro. La conseguí en mi tierra", expresó el colombiano a periodistas.



Explicó que durante la prueba eligió lanzarse faltando tres vueltas, pero sintió que "no iba a poder".



Giraldo recordó que en los últimos metros se le escaparon los metales dorados en los Bolivarianos de Santa Marta y en los Suramericanos de Cochabamba, pero en Barranquilla ajustó para no ser sorprendido.



"Los torneos importantes se ganan en el remate. Estas competencias son muy mentales. Esta vez tuve fuerza para rematar a lo último", agregó.



El cafetero convirtió "una tragedia en una motivación" por el fallecimiento en un accidente de su hermano, a quien llevó presente con una foto adherida al número durante la prueba.



El bronce de los 3.000 m con obstáculos fue para el colombiano Andrés Camargo, mientras que el favorito de la prueba, el venezolano José Gregorio Peña abandonó.



También participaron en la carrera los mexicanos Quetzalcóatl Delgado y Cristopher Endoqui, así como el dominicano Álvaro Abreu.



El venezolano Marvin Blanco, quien se había alzado con el oro en Veracruz, estaba inscrito pero no compitió, mientras que su compatriota José Gregorio Peña, candidato al oro, no consiguió revalidar su favoritismo y abandonó la prueba en Barranquilla.

Récord Centroamericano

El equipo masculino de Cuba de 4x400 metros se llevó también este jueves en tres minutos, tres segundos y 87 centésimas el oro de esa prueba, la última de la pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. El cuarteto, conformado por Leandro Zamora, Adrián Chacón, Raydel Rojas y Yoandys Lescay, se impuso en un trepidante final al equipo dominicano.