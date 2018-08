Colombia superó su marca de hace cuatro años en los Centroamericanos

Jesús Miguel de la Hoz - Enviado especial Barranquilla

La progresión de Colombia en el deporte continúa de manera ascendente. Sí, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizaron en Barranquilla no se lograron superar los pronósticos establecidos por los metodólogos del Comité Olímpico Colombiano, que era superar las cien medallas de oro. Sin embargo, el país sigue por buen camino. El proceso realizado en los últimos años avanza a paso firme y en estos últimos días de competencia superó lo hecho hace cuatro años en Veracruz, evento en el que se finalizó con 70 preseas doradas (actualmente tiene 78, con la de marcha ganada este viernes).

El jueves, Colombia sumó once primeros puestos, superando las expectativas que estaban puestas para el día que era un total de nueve medallas de oro. Polo acuático, rugby, boxeo, atletismo, boliche, tenis, fueron los deportes en los que la delegación sumó las preseas para dejar atrás lo hecho hace cuatro años en territorio mexicano y también superar lo hecho hace 12 años en Cartagena, la cual había sido la mejor participación histórica de Colombia en estas justas en número de medallas de oro ganadas (72, con Cuba participando. En Mayagüez 2010 se sumaron 100 pero sin los atletas de la isla, que no asistieron al evento).

El proceso colombiano sigue dando resultados. Si bien, no se superaron los pronósticos prestablecidos, la delegación mostró puntos fuertes en diferentes aspectos: los deportes de conjunto se robaron las miradas, en baloncesto, voleibol, fútbol, rugby, béisbol y polo acuático el país logró ubicarse en el podio, algo que antes no sucedía. Por otro lado, el atletismo también mostró su mejor cara, Colombia lidera en este deporte con 11 medallas de oro. Caterine Ibargüen, Muriel Coneo, Éider Arévalo, José Mauricio González, Walter Viáfara, María Lucelly Murillo, Mauricio Ortega, Nicolás Giraldo y Jeisson Suárez dejaron el nombre del país en lo más alto en este deporte.

Sí, hubo deportes en los que no se respondió como ciclismo de pista. Fueron ocho medallas de oro las que se quedaron en el camino, pero esto se dio por la cercanía de dos competencias fundamentales para el país como lo son Juegos Suramericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, vale la pena recordar que este deporte en las justas en las que Colombia se coronó campeón en Cochabamba fueron claves para superar a Brasil. Allá se impusieron marcas suramericanas y nacionales y el país salió por lo alto. Mantener el rendimiento cuando los eventos son tan cercanos y hay poco tiempo de recuperación es difícil para los deportistas.

Lo mismo sucedió con patinaje, que dejó de sumar tres medallas de oro. Los deportistas venían de participar en Suramericanos, después en el Mundial de Holanda y ahora tenían que responder en Centroamericanos. Un ritmo infernal al que casi ninguno está acostumbrado. Y a esto se le suma las lesiones de estrellas como Mariana Pajón (aunque no cuenta mucho por el oro de Gabriela Bollé en BMX), de Óscar Figueroa y de Yuri Alvear, que sin ella quedó claro que el judo en Colombia está huérfano.

"Estamos muy seguros de la calidad de nuestros atletas, nos queda la responsabilidad de identificar los factores que pudieron haber incidido para la participación de Colombia en estos juegos. Sin embargo, quiero resaltar con letras grandes el repunte de los deportes de conjunto, que ha sido una de las debilidades que ha tenido el país históricamente, en estas justas en donde nunca habíamos logrado cosas tan importantes como las que estamos logrando ahora", dijo a El Espectador Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico.

Por consiguiente, la actuación de la delegación nacional no es para alarmarse. No se superaron las medallas presupuestadas, pero más allá de eso el país mostró que el proceso que ha venido realizando en los últimos años ha sido positivo y hoy por hoy no solo la tiene como una de las potencias deportivas de Sur América sino que también de Centroamérica y del Caribe.