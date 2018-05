Cronograma de este martes de los colombianos en los Juegos Suramericanos

-Redacción Deportes

- Acuáticos – Natación carreras - Centro Acuático G.A.M.C.

9:45 AM. - Clasificaciones 1500m libres: Gustavo Ayala y Juan Manuel Morales

10:45 AM. - Clasificaciones 200m pecho: Karina Vivas

11:30 AM. - Clasificaciones 200m libres: Karen Durango y María Paula Álvarez

12:00 PM. - Clasificaciones 200m combinado: Ómar Pinzón

12:30 PM. - Clasificaciones 200m mariposa: Karen Durango y María Clara Román

1:00 PM. - Clasificaciones Relevo 4x100 combinado masculino.

1:15 PM. - Clasificaciones Relevo 4x100 libres masculino.

1:30 PM. - Clasificaciones Relevo 4x100 libres femenino.

6:00 PM. - Finales de todas las pruebas para quienes clasifiquen.

- Baloncesto femenino – Coliseo Evo Morales

8:00 PM. - Bolivia vs. Colombia

- Bowling – Bolera Rock'n Bowling – La Paz

9:00 AM. - Segunda ronda – individual masculino: Andrés Gómez y Manuel Otálora

2:00 PM. - Segunda ronda – individual femenino: María José Rogríguez y Anggie Ramírez

- Ciclismo BMX – Pista de BMX GAMC

1:15 PM. - Carrera final: Carlos Alberto Ramírez, Carlos Mario Oquendo, Gabriela Bollé y María Camila Restrepo

- Esgrima – Pabellón Cochabamba

9:00 AM. - Clasificaciones Sable femenino: Jéssica Morales y Linda González

1:30 PM. - Clasificaciones Espada masculina: Gustavo Coqueco y John Rodríguez

6:00 PM. - Finales si clasifican

- Fútbol Femenino – Villa Tunari

3:30 PM. - Argentina vs. Colombia

- Futsal Masculino – Coliseo Chimoré

5:00 PM. - Colombia vs. Perú

- Gimnasia artística - Pabellón Municipal de Gimnasia GAMC

10:00 AM. - Finales por aparatos según clasificaciones individuales

- Judo - Coliseo José Villazón

12:00 M. - Clasificaciones -70 kg.: Yuri Alvear

12:00 M. - Clasificaciones -78 kg.: Luisa Fernanda Bonilla

12:00 M. - Clasificaciones -90 kg.: Francisco José Balanta

4:00 PM. - Finales si clasifican

- Karate – Coliseo Suramericano

2:00 PM. - Clasificaciones y finales de kumite -55 kg.: Stella Urango

2:00 PM. - Clasificaciones y finales de kumite -67 kg.: Luis Alberto Triviño

2:00 PM. - Clasificaciones y finales de kumite -50 kg.: Paula Andrea Ruíz

- Levantamiento de pesas – Coliseo Grover Suárez

2:15 PM. - Finales 58 kg.: Karina Blanco

4:00 PM. - Finales 77 kg.: Hugo Montes y Yoni Andica

6:15 PM. - Finales 63 kg.: Jackeline Heredia

- Patinaje de carreras – Patinódromo Municipal de Cochabamba

9:00 AM. - Final de 10.000m en ambas ramas: Fabriana Arias, Johana Viveros, Alex Cujavante y Hamilton Patiño

- Rugby - Estadio Municipal de Colcapirhua

10:30 AM. - Colombia vs. Argentina (femenina)

11:00 AM. - Colombia vs. Chile (masculina)

12:30 PM. - Uruguay vs. Colombia (femenina)

1:30 PM. - Paraguay vs. Colombia (masculina)

- Ráquetbol – Complejo Sarco

12:00 M. - María José Vargas (ARG) vs. Cristina Amaya (COL)

12:00 M. - Jonathan Luque (PER) vs. Mario Mercado (COL)

1:00 PM. - Carlos Keller (BOL) vs. Sebastián Franco (COL)

4:00 PM. - Dobles femenino: Argentina vs. Colombia

5:00 PM. - Dobles masculino: Chile vs. Colombia

- Tenis de campo – Complejo de Tenis CAR – Villa Tunari

10:00 AM. - Segunda ronda individual: Cristian Rodríguez, Eduardo Struvay, Juliana Valero, María Fernanda Herazo, Paula Andrea Pérez y Felipe Mantilla.

- Triatlón – Represa La Angostura

1:30 PM. - Distancia sprint en ambas ramas: Esteban Moya, Carlos Javier Quinchará, Diana Marcela Castillo, Eduardo Londoño, Lina María Raga y Maira Alejandra Vargas.

- Vela - Represa Corani - La Barca - Colomi

12:00 M. - Cuarta regata Sunfish: Esteban Echavarría

- Voleibol Masculino – Coliseo José Casto Méndez

5:30 PM. - Venezuela vs. Colombia