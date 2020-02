“Hacerse amigo del miedo es bastante útil”: Juan Diego Salida

“La adrenalina me encanta, eso es lo primero que siento cuando estoy en mi bicicleta y estoy corriendo una carrera de estas”, así es como Juan Diego Salida describe lo que es ir cerro abajo buscando superar a sus colegas ciclistas para obtener la victoria en las competencias de downhill. Antes que nada, el downhill es una modalidad de carrera en la que los pedalistas recorren una pista en descenso y deben cumplir el recorrido en el menor tiempo posible.

Juan Diego es mexicano y nació en Guadalajara. Su padre siempre lo incitó a él y a sus hermanos a montar en moto y hacer todo tipo de deportes extremos: esquí sobre agua y nieve, surf, kite surf, paracaidismo o montar en patineta. Cuando descubrió la bicicleta, encontró su pasión y su vocación en la vida. A él realmente le apasiona el freeride, que es muy parecido al downhill, pero es en ambientes rurales y consiste en hacer trucos y saltos que los jueces califican y otorgan puntos para determinar al ganador.

Gracias a esta disciplina, Juan Diego ha recorrido el mundo y ha conocido infinidad de pistas y de personas que lo han acompañado ya por seis años. “lo más gratificante de estos viajes es poder ver a tus amigos de otras partes del mundo y conocer a alguien de un país nuevo cada vez. Poder rodar con ellos en todas partes y que te inviten a sus casas, o vayan a la tuya, realmente alegra el corazón”, afirmó el mexicano.

En realidad, la comunidad de este deporte es muy unida y se consideran casi como una familia. En todas las competencias se apoyan los unos con los otros, todos los corredores buscan divertirse antes que pasarle por encima a un compañero y, como aseguran en la tierra del tequila, “es un ambiente muy chido”.

Aún así, la vida del downhill o el freeride tiene su lado duro. Salida asegura que los constantes viajes y ‘rodar’ cansa bastante. Volver a su hogar, verse con su familia, hacer otros deportes extremos e ir a la playa son los relajantes que usa para descansar de la bicicleta y de la adrenalina que esta le genera. Por supuesto que esquiando o surfeando también sentirá emoción, pero es en otro ambiente sin competencia y sin presión, lo que le ayuda a disfrutar más estas actividades.

También la parte mental se desgasta bastante por diferentes situaciones. Cualquier podría pensar que luego de tanto tiempo en este mundo, a estos atletas ya no les da da miedo correr estas carreras, “pero claro que nos da”. Ese miedo los frena muchas veces y los bloquea. Juan Diego asegura que el miedo no es algo malo, es más bien bueno porque lo frena y le da el tiempo para poder calcular bien las cosas. “Si te da miedo algo es porque no estas acostumbrado, pero si lo practicas 100 veces, en una competencia no te va a dar tanto miedo. Hacerse amigo del miedo es bastante útil”.

De la carrera de este sábado desde el cerro de Monserrate, el mexicano sabe que es bastante exigente, pero distinta. Con una extensión de más de 1000 escaleras en 2,4 kilómetros, esta competencia tiene el récord mundial Guinness de la pista de bicicletas escalera abajo más larga del mundo. “En cuanto a lo físico, este downhill es muy exigente. Toca estar muy bien preparado para poder ganarla”, dijo el corredor mexicano que buscará la medalla dorada ya que, “si vas a una competencia sin las ganas de obtener la medalla de oro, ni siquiera deberías ir.