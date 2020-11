Donovan Solano ganó el Bate de Plata en la Liga Nacional

El barranquillero, de 32 años, fue el segunda base más destacado con el madero en el Viejo Circuito, con un promedio de .326.

El beisbolista colombiano Donovan Solano, de los Gigantes de San Francisco, ganó el Bate de Plata para un segunda base en la Liga Nacional. El barranquillero, de 32 años, tuvo una temporada espectacular al promediar .326 con el madero, con 62 imparables en 190 turnos, 22 carreras anotadas, 29 carreras impulsadas, 15 dobles, un triple y tres jonrones.

Édgar Rentería, otro barranquillero, había sido el único pelotero colombiano que había ganado Bate de Plata. lo hizo tres veces, en 2000, 2002 y 2003, todas con los Cardenales de San Luis.

Lea también: Donovan Solano, el primer yanqui colombiano

Este jueves fueron anunciados los 18 ganadores de los Bates de Plata 2020, uno por posición tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

Del los premios otorgados, 12 fueron para figuras latinas, seis en cada circuito. En dichos galardones, las naciones representadas fueron la República Dominicana, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Colombia, además de los Estados Unidos.

Lea también: Donovan Solano, con el bate caliente

A continuación, los ganadores del 2020:

LIGA AMERICANA

1B: José Abreu 2B: DJ LeMahieu SS: Tim Anderson 3B: José Ramírez OF: Mike Trout OF: Teóscar Hernández OF: Eloy Jiménez C: Salvador Perez BD: Nelson Cruz

LIGA NACIONAL

1B: Freddie Freeman 2B: Donovan Solano SS: Fernando Tatis Jr. 3B: Manny Machado OF: Juan Soto OF: Mookie Betts OF: Ronald Acuña Jr. C: Travis d’Arnaud BD: Marcell Ozuna