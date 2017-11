Deportista del Año de El Espectador y Movistar

El ascenso de Yeison López

Redacción deportiva - @DeportesEE

Por combates entre grupos armados al margen de la ley, más de 300 personas tuvieron que salir desplazadas de Istmina, Chocó, a mediados de 2010. Durante dos días, uno de los bandos retuvo a los pobladores. Les prohibió el acceso a las comunicaciones, los alimentos y la libre movilización. La situación generó temor e incertidumbre en la comunidad ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento en el que podrían perder lo poco que tenían, así que por esa razón los López huyeron. Yeison, con 11 años, acompañado por sus padres, Lucreciano y María Julia, viajaron en bus hasta Cali. Unos familiares los recibieron en el barrio Floralia, ubicado en la Comuna Seis de la ciudad. Y allí comenzaron su nueva vida, arrancando de nuevo.

La adaptación no fue sencilla, justamente Floralia es catalogado como uno de los sectores más violentos de Cali, así que el ambiente no cambió del todo para ellos. No obstante, las ganas de progresar y de salir adelante fueron las que los impulsaron. Yeison ingresó a estudiar en el colegio Inem Jorge Isaacs, en el que comenzó a hacer deporte, mientras que sus papás buscaron empleo en diferentes labores.

Un episodio en especial fue el que lo motivó a soñar en grande y a querer apostar todo por salir adelante por medio del levantamiento de pesas. En un periódico de Cali, la portada de la sección deportiva era una gran foto de su primo Wílmer Torres, quien había ganado tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez, en Puerto Rico. “Quiero ser como usted, ayúdeme”, le dijo Yeison a su primo, una vez regresó de esa competencia.

Y desde ese momento Wílmer apadrinó a Yeison, lo llevó al lugar en el que entrenaba y comenzó a enseñarle las bases técnicas que se deben tener para ser levantador de pesas. Claro que por sus compromisos deportivos no pudo estar tan cerca como quisiera del proceso, así que fueron John Rodríguez y Elvis Murillo, entrenadores formadores de la Liga del Valle, quienes, apelando a las razones confiables que da la experiencia se encargaron de pulir el talento de un joven con una capacidad nata.

“Cuando apenas llevaba dos meses de entrenamiento lo llevamos a unos Juegos Departamentales, y aunque nuestra idea era que fuera simplemente a coger cancha, terminó cuarto. Fue un resultado que no esperábamos, fue algo impresionante”, recuerda John, quien se lo presentó a Jáiber Manjarrés, actual seleccionador nacional y quien asegura que si Yeison sigue como va, podría ser campeón olímpico en el futuro. Desde ya es carta para los Juegos de Tokio 2020.

Con 18 años, Yeison ha ido a cuatro campeonatos mundiales y siempre ha ganado oro. En el de menores, en Perú, se dio a conocer. Luego, en su primera participación en una gran cita a nivel juvenil, volvió a descrestar, esta vez rompiendo marcas y dejando claro que está para grandes cosas. Y este año volvió a repetir la gesta. Lo hizo en Tokio, en donde ganó tres medallas de oro en los 77 kilogramos, sacándole 18 kilos de ventaja al que terminó segundo. “El prodigio de las pesas”, dijeron medios especializados tras su actuación. Además de ostentar cuatro títulos mundiales, se ha impuesto en cuatro Panamericanos y suma 24 metales dorados.

Yeison es uno de los nominados en la categoría juvenil en los premios del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que será el próximo 4 de diciembre en Connectas, al occidente de Bogotá. Junto a él están opcionados en esta categoría el patinador artístico Brayan Carreño, la patinadora de carreras Daniela Mendoza y Juan Martín Clavijo, figura del vaulting.

Como es costumbre, se premiará el podio de la categoría mayores y juvenil, técnico del año, dirigente, equipo, revelación, vida y obra, y lo más importante para El Espectador: el Juego Limpio Guillermo Cano. Usted podrá ser parte de esta elección votando por su deportista favorito. Ingrese a nuestra página de internet www.elespectador.com/deportista o diligenciando el cupón que sale publicado en el impreso. No necesariamente el más votado por internet es el Deportista del Año. Los lectores hacen parte del jurado, junto con la sección de Deportes de este diario. El favorito en la web recibirá un premio aparte, reconociendo la labor hecha a lo largo de un 2017 que dejó muchos triunfos para el deporte nacional.