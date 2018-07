El karateca Carlos Sinisterra le dio un nuevo oro a Colombia

Redacción deportes

Este jueves el equipo de karate le entregó a Colombia la segunda medalla de oro. Carlos Sinisterra derrotó al venezolano Freddy Valera por 1-0 en la final de combate masculino, en la categoría de los 86 kilogramos, mientras que el salvadoreño José Merino se quedó con el bronce en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

En un combate apretado el deportista nacional logró asestar un puño con el que sumó el único punto que a la postre lo declaró ganador. "Yo sabía que él se iba a defender. Por eso el que debía proponer era yo, porque si se iba a decisión de los jueces el resultado iba a ser a favor de mi rival", afirmó el vallecaucano de 26 años.

"Esta medalla es para mi país, aquí no representamos ninguna región y eso ya es un impulso enorme. Me siento más fuerte, me tocó enfrentar a Jorge Merino en la semifinal quien es un gran atleta”, apuntó Sinisterra. El salvadoreño venía de ser múltiple campeón panamericano. Antes de ese combate el colombiano también derrotó al dominicano Jorge Pérez, quien fue medallista centroamericano en los juegos de Veracruz.

“Este es mi primer proceso olímpico por eso, más que atacar por atacar, había que meterle mucha inteligencia. La distancia del rival me incómodo un poco, porque normalmente mis rivales colombianos son de estatura baja, pero fui trabajando la medalla de a poco y al final afortunadamente se dio”, señaló.

El vallecaucano venía de fracturarse el primer metacarpiano (dedo pulgar) durante el proceso de clasificación para estos Centroamericanos. La lesión fue en marzo y la operación en mayo por lo que tuvo que prepararse con mayor intensidad al punto de trabajar a triple jornada con miras a estos juegos. El alta médica se la dieron hasta el 10 julio, nueve días antes del inicio de las justas.

“Antes de eso pensaban sacarme del equipo porque no tenía el alta médica por escrito y gracias a los trámites del departamento médico y de la Federación Colombiana de Karate pude estar aquí y competir. Ahora estoy recibiendo el oro”, concluyó.

El miércoles, el también colombiano Andrés Felipe Rendón había derrotado en la final al venezolano Jovanni Martínez en la categoría de los 60 kilogramos.