El levantamiento de pesas sigue bañando a Colombia de oro en los Bolivarianos

Jesús Miguel De La Hoz

Colombia ha sumado 18 medallas de oro en el levantamiento de pesas de los Juegos Bolivarianos. Es el deporte que más preseas le aporta al país en las diferentes competencias de ciclo olímpico. Los deportistas y entrenadores trabajan día y noche para mejorar la técnica y eso se ve reflejado en cada evento. En las justas que se llevan a cabo en Santa Marta, los pesistas nacionales brillan y este lunes las miradas fueron para Brayan Rodallegas, Andrés Caicedo y Lina Marcela Rivas.

Rodallegas se coronó campeón en el arranque, mientras que Caicedo en envión y en total de la categoría hasta 77 kilogramos. Fue una batalla de colombianos. El primero se quedó con la presea dorada tras levantar 155 kilogramos. Nadie pudo alzar más que él. Andrés Caicedo lo intentó, pero en su última oportunidad falló al levantar un mismo peso. Sin embargo, tuvo revancha en el envión. Lo ganó tras alzar un peso de 192 kg, Rodallegas se quedó con la plata, pero una molestia en la espalda le evitó competir hasta el final.

“Quise hacer el segundo intento, pero los entrenadores no me dejaron”, afirmó el ganador del arranque. Oswaldo Pinilla, seleccionador nacional, lo frenó en la puerta, para que no saliera. Tenía que cuidarse para el Mundial de California que se va a disputar a partir de la próxima. Además, de que sufrió un calambre en las piernas antes de su primer intento en el envión. Así las cosas, por la sumatoria de los resultados Caicedo fue el que ganó doble oro en la jornada de este lunes.

Lina Marcela Rivas fue la otra pesista que brilló. La nacida en Chigorodó, Antioquia, dominó la categoría femenina hasta 63 kilogramos. No tuvo rival, sobre todo que Mercedes Pérez en el envión tuvo dos intentos fallidos y uno nulo, que no le permitieron sumar las tres medallas de plata. En el arranque la disputa fue colombiana, Lina alzó un peso de 105 kg y venció en un duelo de cabeza a cabeza a Pérez, quien terminó con 100.

Pero en el arranque, que parecía iba a ser una batalla nacional nuevamente, Rivas empezó alzando 120 kg y cuando Mercedes Pérez respondió, lo hizo con los 122 kg. Su intento fue bueno, pero después de una deliberación entre los jueces le anularon el intento por mal movimiento de codo. Esto le generó más presión a la magdalenense, que creció aún más con los 125 kg que levantó Rivas en el segundo intento. Pérez falló con los 126 kg en dos ocasiones y no sumó para el total, razón por la que perdió dos medallas de plata.

Así las cosas, tras tres días de competencias en el levantamiento de pesas, Colombia suma 18 medallas de oro, siete de plata y siete de bronce. Supera por un margen notable al resto de delegaciones en esta disciplina. Chile, Venezuela y Ecuador tienen tres medallas doradas, cada una.