En la Feria de Cali, el deporte también fue protagonista

Redacción deportes

Esta cita, donde estuvieron los mejores exponentes del deporte paralímpico, el patinaje y el ciclismo de ruta, tuvo la acogida de más 4 mil personas que llenaron las graderías ubicadas en la autopista Suroriental. Los primeros en salir a escena fueron los deportistas atletismo paralímpico, en los que se destacó el vallecaucano Francisco Sanclemente. Estos atletas realizaron un recorrido de 21 kilómetros en un circuito instalado en la autopista Suroriental entre la carrera 39 y la 56.

A pesar de que esta competencia contaba con buena representación internacional, fue un colombiano el que logró montarse en el centro de podio. El bogotano Javier Rojas fue el ganador de la prueba luego de pasar por la meta y registrar un tiempo de 54 minutos con 10 segundos. El venezolano Juan Valladares se quedó con el segundo puesto y el mexicano Alfonso Zapatoza terminó tercero.

“Esta competencia estuvo muy buena. Esta es la primera vez que compito en la calle porque soy atleta de velocidad. Mis compañeros me invitaron y yo asumí el reto. No pensaba ganar, ni siquiera estar en el podio, pero gracias a Dios me quedé con el primer puesto”, dijo Rojas al término del recorrido.

Posteriormente, las calles se adornaron con la belleza de las patinadoras colombianas, quienes realizaron un recorrido de 15 kilómetros con el que deleitaron a los asistentes. Las campeonas mundiales Yersy Puello, Paola Serrano, Daniela Mendoza y Johana Viveros estaban en el pelotón que exhibió su talento frente a los asistentes.

Al final, el premio se quedó en casa y la caleña Daniela Mendoza fue la más rápida pasando por la meta con una significativa ventaja.

“Ganar aquí es un honor y más de la forma que lo hice. Este es un triunfo muy importante para mí por estar en mi tierra. Mi abuelo está en la tribuna y a él le dedico mi triunfo porque fue quien siempre me apoyó en mi sueño de ser patinadora”, relató Mendoza, quien tiene ocho títulos mundiales.

El postre del día estuvo a cargo del ciclismo. Pedalistas del circuito ProTour como Fernando Gaviria, ganador de cuatro etapas del Giro de Italia; Miguel Ángel López, ciclista revelación de la Vuelta a España; Sergio Luis Henao, el principal gregario de Chris Froome; Darwin Atapuma, líder del AE Team Emirates, entre otras figuras del deporte de ruedas hicieron presencia en el marco de la Feria de Cali para correr por las calles de la autopista Suroriental.

Luego se inició la competencia que comprendía 60 kilómetros. Durante esta disputada competencia, el caleño Edwin Ávila fue uno de los protagonistas, ya que de principio a fin estuvo en los primeros lugares del circuito. Sin embargo, en el sprint final el también vallecaucano Carlos Alzate atravesó primero por meta y se quedó con el primer puesto y los 10 millones del premio mayor. El podio lo completó Ávila en el segundo lugar y el colombo-español Óscar Sevilla, quien fue tercero.

“Esta victoria se la dedico a mi padre que estaba en la tribuna. No ha sido fácil porque tuve una lesión en la pretemporada y me impidió un poco la preparación. Gracias a Dios pude tener este triunfo para empezar con pie derecho el 2018”, relató Alzate.

Con la gran acogida de este evento y la masiva participación de atletas de todo el país, se demuestra que la Feria de Cali no es solo rumba, porque el deporte también es protagonista.