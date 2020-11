Pese a que perdió sus patrocinadores por expresar su postura política, este nadador tulueño seguirá defendiendo al país de manera independiente. Ahora, además de seguir su carrera, administra la Fundación Taller de Rosita, con la que apoya a niños y adolescentes que buscan dedicar su vida al deporte y que no cuentan con el respaldo de entidades públicas o privadas.

Jorge Iván Agudelo Vargas nada contra la corriente con hidalguía. Hacerlo no solo supone una fuerza física, sino también mental y espiritual. Nada contra la corriente por convicción y por demostrar que se puede hacer deporte sin depender de los dineros de los patrocinadores que exigen buenos resultados a costa de silencios.

Del Valle desde siempre ha tenido una relación con el agua. En un principio, cuando tenía apenas cuatro años, su papá lo inscribió en una academia de fútbol para que desde pequeño fuera cercano al deporte. Sin embargo, por las mismas costumbres de su padre, lo que él siempre quiso fue estar cercano a los ríos y las piscinas, así que dejó la pelota por la natación.

“De niño viajaba mucho con mi familia, a mi papá le encanta la pesca y siempre nos llevaba de camping, tengo muy lindos recuerdos de mi niñez. A mi me encantaba tirar río con mi hermana, pero hubo un episodio donde ella casi se nos muere ahogada, pero aquí seguimos nadando por ríos, lagos, piscinas y mares alrededor del mundo”, contó Jorge Iván del Valle mientras recordaba también que a los ocho años entró a Cortuluá (ahora Orcas Tuluá), su primer club de natación. Allí lo recibió Ever Collazos, que después de tantos años sigue siendo su entrenador y su cómplice en las odiseas e historias en el agua.

Su pasado y su presente están conectados. La compañía y el respaldo de su abuela para realizar su carrera y para reivindicar su solidaridad con deportistas que quieren romper fronteras ha sido trascendental. Su recuerdo de su primer competencia internacional, y su labor en la actualidad con la Fundación El Taller de Rosita reafirma que muchas de las luchas que libran los seres humanos están mediadas por los recuerdos que forjaron el corazón y templaron el carácter en la búsqueda de los sueños.

“Cuando viajé a mi primer campeonato internacional fue para un Panamericano Máster, yo ya me sentía ganador así no hubiese logrado entrar en el pódium. Llegar allá fue toda una odisea, me despidieron de mi trabajo, vendí cojines con mi abuela para recaudar los fondos y encontrar el apoyo de muchísimas personas fue simplemente algo invaluable. Ha sido una de las historias mas lindas que podido vivir; porque siempre hay creer en nosotros y cuando lo hacemos las ventanas que se abren son incontables; romper estructuras y librarse de miedos es simplemente algo maravilloso y transformativo en todo sentido”, afirmó el campeón sudamericano de natación.

“El Taller de Rosita nació en 2018. Desde ahí dijimos que íbamos a ayudar a niños y jóvenes deportistas que soñaran con representar al país en grandes escenarios deportivos y que no contaran con ayudas de la empresa privada o el sector público. Empezamos a hacer diferentes actividades en pro de la sociedad manejando cuatro líneas: social, deportiva, ecológica y educativa. En estos momentos se encuentra en Cámara de Comercio donde están aprobando todos los estatutos. Mientras eso pasa hemos apoyado a algunos deportistas con las ventas de los cojines. Hemos hecho siembra de árboles en Tuluá con la Fundación Coomeva. Y ahorita, en el contexto de la pandemia, ayudamos a las familias vulnerables y a los vendedores ambulantes de la ciudad con la donación de 25 cojines. Con los fondos que recogimos la idea era recolectar unos mercados. La meta la triplicamos y recogimos $6.200.000 que entregamos cada semana”, dijo.

En este tiempo Jorge Arboleda ha seguido entrenando para no perder el ritmo y la condición física. La pérdida de sus patrocinios, que se debieron a las opiniones que ha expresando en sus redes sociales sobre la corrupción en Colombia, no fueron un impedimento para seguir creyendo en su carrera. Desde la pancarta que presentó en los Juegos Nacionales en 2019, donde apoyaba el paro nacional, hasta el día de hoy donde se ha pronunciado contra el fracking y los asesinatos a líderes sociales, el nadador tulueño ha reafirmado sus convicciones e ideales, y asegura que seguirá haciéndolo, pues ese es su derecho como ciudadano.

¿Cómo cambió su entrenamiento en este tiempo de pandemia?

Las jornadas de entrenamiento antes de pandemia eran muy intensas, había días que hacía triple sesión de entrenamiento. Por ejemplo, martes y jueves madrugaba a las 4:00 a.m. a medio día iba al gimnasio y en la tarde volvía al agua nuevamente. Durante la pandemia todo se canceló y tocó reinventarme los entrenamientos; hacía ejercicio funcional en la casa todos los días, aunque como nadador necesito todos los días del agua. No es lo mismo trabajo de tierra que de agua, pero funcionó y ayudó a no perder completamente la forma. Ya retomé nuevamente mis entrenos pero ahora de manera progresiva.

El año pasado tuvo un problema con la Policía en los Juegos nacionales por manifestarse a favor del paro nacional. Ese fue quizá, el primer caso que se conoció sobre su postura y los problemas -que no deberían presentarse- que hay detrás. ¿En algún estatuto o norma está prohibido que los deportistas opinen sobre política? ¿Puede haber intereses escondidos en el deporte?

No lo hay, nosotros antes de ser deportistas somos ciudadanos y tenemos todo el derecho de expresarnos libremente. Somos un país democrático y de libertad de expresión. Así aquí nos cueste muchísimas cosas, entre ellas y la más importante, la vida. Yo uso mi posición cómo ciudadano y deportista para que el mensaje llegue a más personas, también utilizo mi vida y mi experiencia de que los problemas son reales, que no son inventados, que están ahí y que persisten en el tiempo. Siempre hay intereses y casi siempre son esos personajes que manejan el presupuesto del deporte a nivel nacional. Estos políticos de turno siempre querrán más poder y buscarán la forma de robar y desviar dineros, comprando conciencias y silenciando deportistas, aunque para mí eso no funcione porque mis convicciones están firmes y defiendo lo que para mí es correcto.

¿Por qué cree que muchos deportistas no suelen expresar su postura sobre los problemas políticos y sociales? ¿Puede pensarse que hay una responsabilidad política y social también?

Yo aplaudo el hecho de que una persona pública llámese deportista, artista, activista, etc., que utiliza su ventana para defender valores y principios a favor de toda una colectividad, vislumbrando la inoperancia del Estado y su intransigencia ante verdaderos problemas. Y aunque esto sucede muy poco para mi es muy valiente la persona que se atreve a hacerlo. Con esto también espero generar un cambio de fondo y que muchos deportistas se den cuenta que solo unidos podemos lograr grandes cosas para beneficio de todo. La mayoría de deportistas no suelen expresar su postura sobre los problemas políticos y sociales por miedo, porque sus ligas o federaciones los tienen tan sometidos que simplemente ellos no pueden hacer nada, ni opinar, ni expresarse, por miedo a represalias. Yo he sido un ejemplo de esto, despedido de mi trabajo, por manifestarme libremente y criticar la corrupción en el deporte se me han retirado apoyos; pero llega uno a un punto en que no se puede seguir permitiendo estos atropellos y tengo todo el derecho de hacerlo con criterio y vehemencia frente a cualquier injusticia o situación que sea contraria a mis principios, valores y creencias; no sólo lo hago por mi sino por las futuras generaciones, para que estos políticos no se sigan robando los sueños de estos niños que sueñan con representar a su país en grandes escenarios deportivos. Claro que hay una responsabilidad política y social, nosotros como deportistas tenemos la obligación de preocuparnos porque las cosas estén bien en el deporte y el prepuesto que se ha asignado para tal sea bien administrado.

¿En qué momento, además de lo ocurrido en los Juegos nacionales, se dio cuenta que su postura estaba alejando a los patrocinadores?

Ese fue el momento en que sucedió todo, perdí apoyos y patrocinadores por hacer pública mi postura política e ideológica; donde reclamo por nuestros derechos, por hacerlos exigibles, por indignarme ante un gobierno indiferente ante esa problemática que nos compete a todos como ciudadanos que somos, por poner en contexto un problema del que todos sabemos pero que al final la mayoría calla (la corrupción).

¿Cuál es su opinión frente a la forma en que la corrupción termina afectando al deporte? ¿Por qué cree que se le impide al deportista sentar su voz de protesta y, de esa forma, violar su derecho a la libre expresión como ciudadano?

La corrupción en las entidades deportivas, así como en casi todas las entidades estatales se da a través de la contratación de privados que pagan a los corruptos una “coima” o “CVY” por haberles asignado a dedo o con maniobras licitatorias los contratos. Eso simplemente afecta en la cantidad de recursos que realmente se asignan a los deportistas. Por otro lado, tampoco es extraño ver como los funcionarios y “delegados” (asignados a dedo en la mayor parte de los casos) terminan viajando cinco estrellas por todo el país o inclusive por todo el planeta, con la excusa de acompañar a los deportistas. Mientras tanto, los deportistas viajan en dos estrellas, máximo tres... y lo peor, sin la compañía de los profesionales que realmente si requieren para su participación en los campeonatos, como lo son entrenadores, fisioterapeutas, sicólogos, etc. La única razón por la que los deportistas callan es por miedo a las represalias de esos mismos dirigentes, que son quienes, con “políticas” siempre de última hora o sin ellas, deciden quienes son los deportistas que merecen ser parte de una selección.