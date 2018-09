Este fin de semana Campeonato Nacional Interclubes sub-18 de Atletismo en Bogotá

Este fin de semana se llevará a cabo en Bogotá el Campeonato Nacional Interclubes Sub-18 de Atletismo, que tendrá como principal atractivo la presencia de los 11 atletas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizarán en Buenos Aires (Argentina), del 6 al 18 de octubre.



La competencia que tendrá lugar en la pista del Centro de Alto Rendimiento de la capital del país servirá de preparación para los deportistas y será selectiva para el New Balance Finals, evento que se realizará por tercer año consecutivo en Santiago de Chile, y en el que Colombia ha sido protagonista en las versiones anteriores.



Además de los 11 seleccionados a los Juegos Olímpicos de la Juventud, el campeonato nacional Interclubes contará con la participación de cerca de 250 atletas de los diferentes clubes y ligas del país. El certamen entregará 39 medallas de oro, 39 de plata y 39 de bronce, en las pruebas de pista y campo.



La programación comenzará este sábado (8:00 a.m.), con las pruebas de 10.000 metros marcha varones, salto con pértiga y lanzamiento de martillo, en las que competirá la santandereana Carolina Ulloa, actual campeona nacional y suramericana y una de las 11 representantes de Colombia en las justas de Buenos Aires.



En total serán tres jornadas, una el sábado en la mañana, una más en la tarde, y la tercera, el domingo desde las 8:00 a.m..

Otra de las atletas ‘olímpicas’ será Valeria Cabezas, quien viene de ser tercera en el Campeonato Iberoamericano de mayores, y quien impuso los récords nacionales sub-18, sub-20 y sub-23 en la prueba de los 400 metros vallas, al registrar 57 segundos y 74 centésimas, marca que además la ubica segunda en el escalafón mundial de la IAAF del 2018, en su categoría.

Los otros nueve atletas que estarán y que representarán al país en Buenos Aires 2018 son: Angie Saray González, en 200 metros; Shary Vallecilla, 100 metros; Daniela Mena, 100 metros vallas; Lucelys Suárez, lanzamiento de jabalina; Giancarlo Mosquera, 100 metros; Sebastián Canchila, 200 metros; Cristian Rojas, 10.000 metros marcha; Manuel Jeremías Cuesta, salto triple, y Luis Alberto Ochoa, lanzamiento de martillo.