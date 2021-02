Francesca Jones, la tenista de ocho dedos que debutó en el Abierto de Australia

Francesca Jones, que tiene ocho dedos debido a un problema embrionario, debutó en el Abierto de Australia este martes frente a Shelby Rogers, tenista estadounidense.

Francesca Jones, de 20 años, afectada por una anomalía del desarrollo embrionario, haciendo que solo tenga ocho dedos en las manos y siete en los pies, barrió a Lu por 6-0, 6-1 en la última ronda clasificatoria al Abierto de Australia. Con su triunfo contra Lu, más veterana (31 años) y mejor en el ránking (N.200), la tenista nacida en Leeds (N.241) se clasificó para su primer torneo de Grand Slam.

En el partido contra Shelby Rogers, Jones cayó por parciales de 6-4 y 6-1.

“Mi síndrome es muy raro. Es complicado porque hay numerosos síntomas. Los míos son que tengo tres dedos en el pie derecho, cuatro en el izquierdo y cuatro en cada mano”, explicó la joven tenista, de 20 años, en una entrevista publicada en el sitio de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Debido a su complicación, Jones tiene cuatro dedos en cada mano, tres en el pie derecho y cuatro en el izquierdo. Sin embargo, eso no le ha impedido llegar a donde se lo propone: “Los médicos me dijeron que no podría jugar a tenis. Y mi reacción fue: ‘Ya que habéis dicho eso, voy a demostrales que están equivocados”, añadió con voz determinada.

Francesca Jones actualmente ocupa la casilla 245 en el ranking mundial, mientras que Shelby Rogers, su oponente, se encuentra en la posición número 60.