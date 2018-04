Francisco Sanclemente ganó por segundo año consecutivo el Maratón de Madrid

EFE

El atleta paralímpico colombiano Francisco Sanclemente ganó por segundo año consecutivo el Maratón de Madrid en la categoría de sillas atléticas al terminar la prueba en un tiempo de 2 horas, 46 minutos y 54 segundos.

"Fue una de las carreras más duras de mi vida, me caí, me pinché, se me dañó la silla y aún así logré terminar la carrera y llegar primero en mi categoría", dijo Sanclemente tras ganar la competencia, en la que fue segundo el español Vicente Martín Calvo, quien terminó la carrera 2 horas, 54 minutos y 51 segundos.

Aseguró además que "correr en Madrid es complicado" y que no tuvo una buena marca pero valoró poder terminar la prueba y "conseguir otro triunfo para Colombia".

"Las grandes subidas que hay la hacen muy dura y en una de las bajadas, en una curva, me caí y se me dañó uno de los tubulares y así seguí. Más adelante se me dañó el otro tubular y lo cambié y seguí, muy lento, pero pude terminar", aseveró Sanclemenete, que es patrocinado por el BBVA.

El recorrido, que comenzó en la calle Ortega y Gasset del Paseo de la Castellana y terminó en la Plaza Neptuno, tuvo terrenos planos, así como numerosas rampas.

El atleta colombiano, que perdió la movilidad en sus piernas cuando tenía 18 años, se convirtió el pasado 3 de diciembre en el primer atleta paralímpico en terminar una carrera Iron Man en silla de ruedas y fue elegido como el "Valiente del año" por el canal de televisión RCN.

En enero pasado, ganó por segundo año consecutivo el medio maratón de Miami en la categoría de sillas atléticas al terminar la prueba en una hora, tres minutos y 18 segundos.