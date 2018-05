Histórico: Miguel Ángel Rodríguez es finalista del British Open

Redacción deportes

El primer latinoamericano de la historia en ser finalista del British Open, uno de los dos torneos más prestigiosos del squash y considerado el Wimbledon de este deporte. Miguel Ángel Rodríguez se impuso ante el alemán Raphael Kandra con parciales de 3-1: 11-5, 5-11, 11-4, 11-3 y va por el título este domingo. Histórico.

"Es algo grande esto de estar en la final. Soñé con esto de pequeño y al comienzo de este año me prometí llegar hasta aquí. Es un orgullo para mí", apuntó el bogotano de 32 años, quien el pasado viernes había reconocido que había superado momentos difíciles.

"Las últimas temporadas habían sido complicadas por las lesiones. Estoy en la luna. He trabajo muy duro, he pasado momentos emocionales muy fuertes, pero siempre he sido disciplinado y hoy veo los resultados".

El bogotano, 14 en el escalafón mundial, se medirá este domingo ante el número 1 del mundo, el egipcio Mohamed ElShorbagy en el torneo más añejo y tradicional del squash. Pase lo que pase, Miguel Ángel Rodríguez ya consiguió el resultado más importante en la historia del squash sudamericano. Y es colombiano.