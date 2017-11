Horario de deportistas colombianos en Bolivarianos para el lunes 13 de noviembre

Redacción deportes

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este lunes 13 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Arquería – Estadio Parque La Equidad

9:00 AM. - Ronda olímpica recurvo mujeres: Ana María Rendón, Maira Sepúlveda y Natalia Sánchez

9:00 AM. - Ronda olímpica compuesto hombres: Camilo Cardona, Daniel Muñoz y Sebastián Díaz

11:15 AM. - Ronda olímpica compuesto mujeres: Alejandra Usquiano, Nora Valdez y Sara López.

11:15 AM. - Ronda olímpica recurvo hombres: Andrés Pila, Daniel Betancur y Daniel Pineda.

2:30 PM. - Ronda olímpica equipos mixtos recurvo: Andrés Pila, Daniel Betancur, Daniel Pineda, Estiven Ramírez, Ana María Rendón, Maira Sepulveda, Natalia Sánchez y Valentina Contreras.

2:30 PM. - Ronda olímpica equipos mixtos compuesto: Camilo Cardona, Daniel Muñoz, José Ospina, Sebastián Arenas, Alejandra Usquiano, Ingrid Tarazona, Nora Valdez y Sara López.

- Baloncesto Masculino – Coliseo Mayor – Parque Bolivariano

8:00 PM. - Colombia vs. Perú

- Boxeo – Coliseo de Gaira

4:00 PM. - 49 kg. - Primera fase: Yuberjen Martínez

4:00 PM. - 56 kg. - Primera fase: Wílmer Martínez

4:00 PM. - 64 kg. - Primera fase: John Lenon Gutiérrez

4:00 PM. - 75 kg. - Primera fase: Jorge Luis Vivas

4:00 PM. - 91 kg. - Primera fase: Deivis Julio

4:00 PM. - F51 kg. - Primera fase: Ingrit Valencia

4:00 PM. - F75 kg. - Primera fase: Jessica Caicedo

- Ciclomontañismo MTB – Pista Mamancana

9:00 AM. - Final downhill masculino: Rafael Gutiérrez y Steven Ceballos.

- Esgrima – Centro Deportivo La Caja

3:00 PM. - Clasificaciones y finales – Espada masculino: Gustavo Coqueco y Jhon Rodríguez

5:00 PM. - Clasificaciones y finales – Sable femenino: Jessica Morales y Linda Gonzales

- Gimnasia artística – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

3:00 PM. – Finales por aparatos – Masculino: Suelo, Arzones y anillas. Femenino: Asimétricas, y salto.

- Judo – Coliseo Colegio Normal

2:00 PM. - Clasificaciones 66 kg. Masculino: Jorge González

2:00 PM. - Clasificaciones 73 kg. Masculino: Léider Navarro

2:00 PM. - Clasificaciones 81 kg. Masculino: Alexánder Borja

2:00 PM. - Clasificaciones 52 kg. Femenino: Tatiana Lucumí

2:00 PM. - Clasificaciones 57 kg. Femenino: Nathalia Pérez

2:00 PM. - Clasificaciones 63 kg. Femenino: Cindy Paola Mera

6:30 PM. - Finales en todos los pesos del día

- Lucha – Coliseo Colegio INEM

9:00 AM. - Eliminatorias, Repechaje, Finales y Premiación de libre femenino en todas las divisiones de peso: Alisson Cardozo (48 kg.), Andrea Olaya (75 kg.), Carolina Castillo (53 kg.), Patricia Arboleda (69 kg.), Yajaira González (58 kg.) y Jackeline Rentería (63 kg.)

- Nado Sincronizado – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

11:00 AM. - Rutina técnica dueto - Clasificaciones: Estefanía Álvarez y Mónica Sarai Arango.

4:00 PM. - Final rutina libre combinada equipos: Estefanía Álvarez, Mónica Sarai Arango y Viviana Valle.

- Remo – Bahía Bolivariana – Taganga

9:00 AM. - Final 1x ligero mujeres

9:30 AM. - Final 2x ligero hombres

10:00 AM. - Final 4x abierto mujeres

10:30 AM. - Final 2x abierto femenino

- Softbol – Estadio en el Parque Bolivariano

1:00 PM. - Colombia vs. Venezuela

3:00 PM. Colombia vs. Bolivia

- Squash – Complejo de Raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. - Tercera ronda – Individual femenina y masculina: Catalina Peláez, Laura Tovar, Juan Camilo Vargas y Miguel Ángel Rodríguez.

9:00 AM. - Primera ronda dobles masculino: Andrés Herrera, Édgar Ramírez, Juan Camilo Vargas y Miguel Ángel Rodríguez.

4:00 PM. - Semifinales individuales y dobles masculino