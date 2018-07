Hugo Montes, un nuevo oro para Colombia en levantamiento de pesas

Redacción deportes

Son seis las medallas doradas que le han dado las pesas a la delegación colombiana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Carlos Berna, Ana Iris Segura, Francisco Mosquera, Karool Blanco y este domingo se unió Hugo Montes a la celebración. El pesista nacional se colgó la medalla de oro en la categoría de los 77 kg en el arranque y quedó cerca de hacerlo en el envión. Falló en su último intento y terminó segundo.

Montes levantó 160 kg en su último intento y se quedó con el primer puesto. Superó al cubano Addriel la O, quien se quedó a un kilogramo de lo que levantó el colombiano. Fue un cabeza a cabeza reñido entre los dos pesistas, quienes no tuvieron ningún intento fallido. Al final el que sonrió fue Montes. En la tercera posición quedó el guatemalteco Oscar Valdizon.

Sin embargo, esa alegría no duró mucho. En el envión nuevamente ambos competidores se sacaron chispas. Pero esta vez la moneda cayó a favor del cubano, quien nuevamente no erró ningún solo intento. Le metió presión a Montes y al final se quedó con la medalla de oro tras levantar 187 kg. El colombiano lo intentó superar con 188 y 189 kg, pero no logró alzar ese peso y se quedó los 183 que levantó en su primer intento.

Esta es la primera medalla de oro de Colombia en el cuarto día de en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en Barranquilla. Este domingo también se llevarán a cabo las competencias en categoría femenina en los 63 kg y masculino 85 kg.