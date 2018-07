Jackeline Rentería: "Hace 10 años sueño con el oro olímpico"

Redacción Deportes/EFE

"Es en Tokio sí o sí". Esa es la consigna para la colombiana Jackeline Rentería, doble medallista de bronce olímpico en lucha. Hace una década que busca bañarse en oro. Una proesa que tuvo cerca en Londres 2012 y Río 2016.



"El oro olímpico es el sueño que traigo desde hace diez años. Espero que Tokio sea el lugar apropiado y el momento perfecto para cumplirlo. Yo lo estoy dando todo. Es en Tokio sí o sí. Espero obtener ese primer lugar", expresó Rentería.



La deportista colombiana, que el miércoles luchará por la presea dorada en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la categoría 62 kilogramos, vive un proceso de transición que le ha costado lágrimas, pero que está enfocado en potenciarla de cara a las olimpiadas. (Lea aquí: Jackeline Rentería: Ojalá todo el esfuerzo haya valido la pena)



En los Bolivarianos en Santa Marta 2017 fue sorprendida por la venezolana Nathaly Grimán, que le arrebató el oro. Y en los Suramericanos de Cochabamba 2018, la colombiana debió conformarse con el bronce, mientras que la brasileña Lais Nunes de Oliveira se colgó el oro y Grimán obtuvo plata.



"Son cosas de las que se aprenden. Vengo en un proceso diferente. Tratamos de cambiar la lucha buscando nuevas cosas, pero creo que no nos funcionó en Bolivarianos y Suramericanos", confesó Rentería.



De esos ajustes explicó: "Mi lucha ha sido ciento por ciento abajo, en el piso. Así que tratamos de hacer una lucha superior para mejorar muchas cosas positivas que traía, pero no nos funcionó".



Para ella, el error fue haberlas probado en competencias fuertes, pero fue un riesgo que debió tomar al no tener torneos de fogueo para experimentar con esas nuevas tácticas en su lucha.



Rentería, para las justas en Barranquilla, se siente fortalecida y con una motivación extra por competir en casa, donde piensa dar todo ante sus compatriotas. (Le puede interesar: Mariana Pajón, la inspiración de Gabriela Bollé)



"Mi otra meta es el oro en Centroamericanos. Hice una preparación bastante fuerte y estoy en óptimas condiciones. Vengo con un trabajo bueno y diferente. Espero que me dé resultado", señaló.



La doble medallista olímpica debutará en el tapiz del coliseo Chelo de Castro, de la Universidad del Atlántico, el miércoles en un combate con la panameña Ashley Zárate