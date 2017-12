Jossimar Calvo: "Trabajo para ser deportista del año"

Redacción Deprotes

Jossimar Calvo terminó de manera notable su año deportivo. Ganó cinco medallas de oro en los Juegos Bolivarianos y fue uno de los atletas más destacados de las justas que se llevaron a cabo en Santa Marta. Confirmó que es uno de los mejores gimnastas del continente, a pesar de no estar aún al 100 %, después de ser operado del tobillo izquierdo tras sufrir una molestia, que se agudizó después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

No tuvo una recuperación fácil, pero en el diccionario de Jossimar Calvo no existe el verbo: rendir. "La dedicación, la disciplina y la perseverancia son facotres importantes para que él sea lo que es. Sin embargo, queremos llegar más lejos", dijo el entrenador del gimnasta cucuteño, Jairo Ruíz. "Aún estoy trabajando en fortalecer mis tobillos", afirmó Calvo, quien resaltó que esa perseverancia que tiene es debido a que siempre mantiene los pies en la tierra. (Lea Rigoberto Urán es el deportista del año de El Espectador y Movistar)

Pero lo que ha logrado hasta ahora no es suficiente para el gimnasta nacional. Quiere más y por eso trabaja fuerte. Su sueño es hacer una buena participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ese es su principal objetivo. Poder quedar con un diploma olímpico y por qué no, lograr una medalla olímpica. No es una tarea fácil. No obstante, desde siempre se ha entrenado para convertirse en uno de los mejores del mundo. Es la mentalidad que maneja.

Este lunes en la ceremonia del Deportista del Año mientras recibía el premio como uno de los destacados del año, se visualizó en lo más alto del podio de esta premiación. "Algún día espero poder estar en el primer lugar como lo fue hoy Rigo. Es algo que a futuro me gustaría lograrlo. Tengo que trabajar más fuerte y lograr mejores resultados", dijo el cucuteño, quien se entrena durante ocho horas al día.

"Pienso que estamos pasando por un buen momento. La gimnasia colombiana a nivel internacional tiene reconocimiento y por eso trabajamos para lograr más y mejores resultados", resaltó Jossimar Calvo, quien destaca que el deporte le ha ayudado a ser una mejor persona, alguien que siempre se destaca por ser humilde. "Si eres el mejor en lo que haces, pero si eres prepotente no vas a lograr nada. En cambio, si tienes la sencillez todo se van a abrir todas las puertes", finalizó.