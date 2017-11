Parte de victoria de Clara Luz Roldán

“Les cumplimos a Santa Marta y a Colombia”: Clara Luz Roldán

Jesús Miguel De La Hoz

En su cara se refleja un mar de emociones, pero entre todas sobresale la alegría. Es impensable que la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, deje de sonreír por estos días. La satisfacción de un trabajo arduo pero bien hecho, la tiene con esa sensación a pesar de la cantidad de kilómetros que ha tenido que recorrer en los últimos días. Pero quedan en el olvido porque su gran objetivo del segundo semestre del año se cumplió. Santa Marta, a pesar de las dudas, cumplió y realizó unos Juegos Bolivarianos que quedarán en la memoria.

¿Cómo es el balance?

Es muy satisfactorio, porque cumplimos en todo sentido. Siempre manifestamos que íbamos a responder y lo hicimos ante todo ese compromiso que teníamos de terminar los escenarios, de que la organización saliera bien, sobre todo en una ciudad que era la primera vez en muchos años que realizaba un evento de esta magnitud. Le cumplimos a la ciudad, porque queda con escenarios de primera, y también al país, porque ratificamos lo que hicimos hace cuatro años en Trujillo, Perú, donde ganamos por primera vez el título de los Bolivarianos. Empezamos con pie derecho el ciclo olímpico.

¿Dónde estuvo la clave para que Santa Marta cumpliera?

En el trabajo en equipo.

¿Por qué?

Se trabajó de la mano con la Alcaldía de Santa Marta para que los escenarios estuvieran listos. Coldeportes llegó con todo su equipo técnico para apoyar las labores. El 80 % de los funcionarios de la entidad estuvieron acá colaborando para que las justas salieran muy bien. También trabajamos de la mano en toda la parte técnica, no viabilizamos escenarios mientras no estuvieron acordes a las especificaciones de las federaciones internacionales. Los acompañamos en el proceso de diseño y posteriormente la ciudad hizo unos procesos licitatorios que se los ganaron contratistas que dieron la talla, porque no hubo uno solo que no se comprometiera.

¿Qué se va a hacer para que los escenarios no queden en el olvido?

La Alcaldía tiene que asumir ese compromiso. Cada vez que Coldeportes firma un convenio para la construcción de un escenario deportivo, se deja claro que la entidad gubernamental es la que pone los recursos económicos, pero que la responsabilidad de mantenimiento que se debe seguir haciendo es de la municipalidad. Los vemos muy comprometidos, con muchos deseos de continuar con el desarrollo y el sostenimiento de los escenarios. Antes de los Juegos nos propusieron hacer una Copa Caribe, que es un evento internacional. Los organizadores quieren aprovechar el nuevo estadio de fútbol para hacer un gran evento.

¿Hay una fecha establecida para esta Copa Caribe?

La propuesta está para que se realice a comienzos de 2018. Enero o febrero.

Muchos entrenadores colombianos destacaron el programa Supérate. ¿Qué tanto ha influido en el buen momento del deporte nacional?

Mucho. Ahí están el presente y el futuro, porque iniciamos el proceso de formación, que ya ha dado sus frutos. En los Juegos Suramericanos de la Juventud el país tuvo una gran presentación y terminó en la segunda posición, sólo por detrás de Brasil. Eso es un indicio de que vamos por buen camino. Si tenemos una buena reserva, vamos a continuar avanzando, ratificando que lo de Colombia no es fortuito, sino que es un proceso de varios años, que está dando resultados.

La diferencia de medallería fue muy amplia, ¿Es tan grande la superioridad de Colombia o Venezuela bajó el nivel?

Es un poco de las dos. Porque hace cuatro años la delegación nacional ganó con 166 medallas doradas. Sólo venció por cinco a Venezuela. Y hoy la ventaja supera las 100 preseas de oro. La curva ascendente de Colombia se mantiene, pero también es cierto que los venezolanos decrecieron sustancialmente, porque de 161 medallas de oro que lograron hace cuatro años, hoy apenas se acercaron a las 100. Es lamentable y triste ver que una potencia suramericana esté en esas condiciones, pero eso no significa que nuestro país no esté muy bien.

¿El Estado queda comprometido con la realización de otros grandes eventos en Colombia?

Sí, el compromiso de este gobierno fue apoyar dos competencias de ciclo olímpico, que son estos Bolivarianos y en 2018 los Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla. Sabemos que estos eventos le dan reconocimiento al país, le muestran al mundo entero las bellezas naturales que tenemos y que a veces no se dan a conocer. Tenemos que seguir apoyando grandes eventos. Eso sí, no estaría de acuerdo en hacer más obras de infraestructura, sino pedir los eventos para las ciudades que cuentan con los escenarios: Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín y el Eje Cafetero.

¿Qué se viene en infraestructura deportiva?

Ya firmamos 430 convenios para hacer infraestructura deportiva en todo el país. Pero nos centraremos en las canchas sintéticas, polideportivos, que son los lugares donde los niños empiezan a practicar deporte. Pistas de patinaje en muchos municipios, canchas de baloncesto, de voleibol. De esta manera, en los barrios donde tenemos las escuelas de formación deportiva nuestros niños tendrán dónde practicar y una vez se descubra un joven con talento, pasará a la respectiva liga, que es donde están los escenarios de alto rendimiento.