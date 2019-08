Los deportistas privados de la gloria suprema

Redacción deportes

Algunos atletas que ganaron medallas de oro en los Juegos Panemericanos de Lima 2019, no podrán participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque sus disciplinas no hacen parte del máximo evento del deporte mundial.

Tienen dos cosas en común, una buena y una mala. La buena, que son los mejores del mundo en su deporte. La mala, que no podrán demostrarlo en unos Juegos Olímpicos.



Porque la arquera Sara López y el patinador Alex Cujavante, ambos colombianos, han triunfado en los Panamericanos de Lima conscientes de que aquí termina su ciclo. El siguiente paso natural, Tokio 2020, no está en su horizonte. Los Juegos Olímpicos les niegan el reconocimiento.



Los dos se han proclamado campeones panamericanos en Lima. Sus compañeros de otros deportes que han tenido el mismo éxito se refieren sin excepción a la siguiente meta, Tokio. Ellos no tienen ese referente.



Sara López domina con autoridad la clasificación mundial de arco compuesto desde hace años. Reconocida en 2018 por su federación internacional como la mejor del mundo, la arquera de Pereira es el fruto más visible del boom experimentado por el tiro con arco colombiano en los últimos seis años, de la mano del entrenador venezolano Heber Mantilla.



En Lima ganó la medalla de oro individual y el bronce por equipos mixtos, en la primera incursión de esta disciplina en los Panamericanos. La federación internacional espera precisamente que Lima sea un argumento a favor de la inclusión del arco compuesto en el programa olímpico. Curiosamente, esta prueba sí forma parte de los Juegos Paralímpicos.



Cuando pasea por su ciudad natal, Barranquilla, Álex Cujavante puede presumir de tener allí un patinódromo que lleva su nombre. Es el homenaje de sus vecinos al múltiple campeón mundial en pruebas de velocidad.



Aunque solo tiene 24 años, tampoco es probable que Cujavante llegue a participar en unos Juegos Olímpicos. La única modalidad del patinaje que se ha ganado ese premio es el monopatín, que está en el programa de Tokio 2020 y París 2024. No hay noticias de que esté en puertas de incorporarse en próximas ediciones.



Sería una buena noticia para Colombia, que en Lima ha ganado cinco medallas de oro y una de plata en patinaje de velocidad. "Somos los mejores del mundo y hay que demostrarlo", dijo Cujavante tras ganar en Lima el oro en los 10.000 metros. Pero por el momento tendrán que buscar sus medallas olímpicas en otras disciplinas.