Los diez deportistas colombianos más destacados del 2017

Redacción deportiva - @DeportesEE

Rigoberto Urán

Con su berraquera, su alegría, su particular y trasparente forma de ser, Rigoberto Urán se consagró subcampeón del Tour de Francia, por detrás del cuatro veces ganador, el británico Christopher Froome. El antioqueño también triunfó en la clásica Milán-Turín, la más antigua del deporte que cada año enorgullece a Colombia con quienes pedalean en busca de la gloria.

“Los últimos dos años he aprendido algo: nuestra felicidad no puede depender de nuestros resultados. Yo siempre había querido correr el Tour de Francia y hace dos años lo estaba haciendo, pero no era feliz. Ahí entendí que iba a correr y a disfrutar más allá de los resultados”, dijo el deportista del año de El Espectador. Gozó y sonrió, con la humildad siempre en sí.

Fernando Gaviria

Con solo 23 años de edad, Fernando Gaviria hizo historia. Se convirtió en el primer colombiano en ganar cuatro etapas en el Giro de Italia. En total, 14 durante la temporada 2017, destacándose también las cuatro victorias en el Tour de Guangxi. No le gusta que le digan “El Misil de la Ceja (su pueblo natal)”, pero lo fue.

“Nadie desea conseguir más victorias que yo, nadie se imagina lo que yo me planteo y lo que quiero ganar. Intentaré ganar en las tres grandes (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), espero algún día poder lograrlo”, asegura el embalador del Quick-Step Floors, el hombre que seguirá buscando romper marcas.

Éider Arévalo

Nació en Bogotá, pero es huilense de corazón. En Pitalito pensó cuando se encontraba en lo más alto del podio en Londres. Allí fue campeón mundial de los 20 kilómetros marcha. Atravesó la meta con la bandera de Colombia arropándolo. En su mente, el día en que tenía nueve años y su mamá, Jenny Truque, le dio permiso para ir a entrenar para una prueba de velocidad en el colegio.

“Si no quieres sufrir, no puedes ganar”, dice el atleta que fue tercero en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador. “El rival principal era yo”, agrega, mientras se visualiza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no se arrepiente de haber dejado de un lado la posición de lateral izquierdo, en la que se desempeñaba en el fútbol, cuando sus sueños estaban encaminándose para volverse realidad.

Sofía Gómez

Sofía Gómez Uribe descendió para llegar a lo más alto. Alcanzó los 84 metros de profundidad en la modalidad de la apnea peso constante con bialetas y superó el récord mundial. Mejoró su propio registro, que estaba en 83. La sonrisa de esta valiente pereirana la conoció el país, a donde llegaron sus triunfos desde la isla de Dominíca, su lugar de residencia.

“Es una sensación de felicidad plena, soy más feliz en el agua que estando en la superficie”, asegura Gómez, de 25 años, quien destaca que la clave para alcanzar el éxito es disfrutar, “sollárselo todo”. Además, este año también rompió récord panamericano: en la inmersión con monoaleta alcanzó los 96 metros de profundidad.

Egan Bernal

Tiene 20 años, ganó el Tour de L’Avenir, ya fue contratado por el equipo de ciclismo más fuerte del mundo: el Sky. De Zipaquirá a las carreteras europeas, Egan Bernal no pierde la timidez. Esa que deja cuando se sube en la bicicleta, la que le augura un futuro colmado de victorias teniendo en cuenta las condiciones que ya demostró el deportista revelación del año.

“Desde muy niño se le veía ese esfuerzo con el que luchaba, ese esmero para conseguir las metas que se iba fijando”, dice su madre, Flor Gómez. Su hijo es el ciclista en el que los amantes del ciclismo en Colombia confían para seguir los pedalazos de Nairo en el objetivo de continuar enalteciendo la bandera colombiana.

Yuberjen Martínez

Yuberjen Martínez lideró a “Los Heroicos” de Colombia hasta las semifinales de la Serie Mundial de Boxeo. También obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de la disciplina y ganó el oro en los 49 kilogramos en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Palmarés que se suma a la presea de plata alcanzada en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Todo me cambió boxeando”, así resume Yuberjen su vida. Él quiere superar a Pambelé. Luchó por la casa de su mamá y la consiguió. El objetivo, más oros en su carrera como pugilista. Sus puños van en el sendero de múltiples victorias deportivas. Después de ellas, quiere ser “empresario y pastor”.

(El el boxeador que quiere superar a Pambelé)

Fabriana Arias

Para los patinadores, los Juegos Mundiales equivalen a los Juegos Olímpicos. En Wroclaw, Polonia, se impuso y sus victorias la llevaron a los más alto del podio. En el Mundial de Nanjing, China, tampoco falló. La presea de oro fue suya en los 20 kilómetros por eliminación. En los Juegos Bolivarianos de Santa Marta también se destacó.

“Pienso que mi mentalidad y mi espiritualidad con Dios han permitido que todo salga perfecto durante la competencia. Me he sentido tranquila, fuerte. A la hora de correr tengo mucha experiencia y eso me ayuda para tomar las mejores decisiones”, manifiesta la siempre ganadora Fabriana.

Jossimar Calvo

Arrasó en los Juegos Bolivarianos. Las medallas de oro parecían que ya no le cabían colgadas en el pecho. También se colgó preseas en las Copas del Mundo y ganó el World Challenge Cup en barras paralelas. La gimnasia colombiana ha estado bien representada en los últimos años gracias a las actuaciones de Jossimar.

“Siempre pasamos por muchas necesidades, pero esas necesidades me hicieron más fuerte. Pronto entendimos que, si queríamos apoyo, teníamos que presentar resultados”, reconoce el gimnasta cucuteño de 23 años, cuyo talento fue descubierto por su madre cuando él intentaba imitar los movimientos que realizaba Jean-Claude Van Damme en las películas.

(El fracaso no es opción)

Yeison López

Otro lugar del mundo donde sonó el himno nacional de Colombia este año gracias a un deportista fue Tokio. En el Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas ganó tres medallas de oro en la categoría de los 77 kilogramos. Eso lo llevó a ser elegido el juvenil más destacado en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

“Cuando empecé a entrenar me tocaba caminar de tres a cuatro horas para llegar al sitio de entrenamiento, luego volvía a mi casa a estudiar y a hacer tareas y por eso ahora me siento orgulloso, porque, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir, me he superado”, expresa el prodigio de las pesas.

Mauricio Valencia

Triple medallista olímpico, tricampeón nacional, y tricampeón panamericano y suramericano, Mauricio Valencia alcanzó este año presea de oro en el lanzamiento de jabalina en el Mundial Paralímpico de Londres, además del bronce en la prueba de bala. También subió a lo más alto del podio en el Deportista del año de El Espectador.

“El deporte paralímpico es muy bonito, especialmente el mío. Cuando te toca, te quedas ahí. Hace mucho en las vidas de las personas. El que llega al deporte paralímpico se queda enganchado”, afirma el hombre que se quedó enganchado para colmar de victorias a un país que le debe mayor apoyo.