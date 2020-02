Los Olímpicos se mantienen a pesar de la anulación de eventos en Japón

AFP

Los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 se mantienen, afirmaron este miércoles los organizadores, cuando el gobierno japonés llama a anular o reducir los grandes eventos de masas de las próximas semanas por temor a la expansión del coronavirus.

Las anulaciones o aplazamientos de partidos de fútbol o rituales de apertura del torneo de sumo, entre otros, han puesto en el centro del debate el destino de los Juegos Olímpicos, mientras los organizadores, se esfuerzan por mandar mensajes de tranquilidad.

"No hemos pensado en ello. No hemos oído hablar de ello. Hemos preguntado y nos han dicho que no existe tal proyecto", declaró a la prensa el director ejecutivo del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, Toshiro Muto.

"En principio, la idea es celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos tal y como está previsto", dijo.

Muto precisó que los organizadores examinarán la forma de responder a las peticiones del primer ministro Shinzo Abe de anular o de aplazar eventos, o de reducir su envergadura, en las próximas dos semanas con el fin de impedir la propagación del nuevo coronavirus.

"Tomaremos decisiones estudiando cada evento individualmente", añadió.

Afirmó, no obstante, que el encendido de la llama olímpica que debe empezar el 26 de marzo en Fukushima y atravesar el país no será anulado, admitiendo que tal vez tengan que introducir modificaciones.

"No contemplamos la anulación, pero vamos a pensar en la forma de organizarlo para que no lleve a propagar el virus, tal vez reduciendo la escala del evento", declaró.

Muto reaccionó a las declaraciones de Dick Pound, un miembro del Comité Olímpico Internacional, que dijo que se tomará una decisión sobre los Juegos en los próximos dos o tres meses.

"Cuando hemos preguntado al COI (...) nos han dicho que no es la forma de pensar del COI", dijo Muto.

"En la reciente reunión del COI en Tokio, presidido por el presidente del comité John Coates, el coronavirus estuvo en el orden del día", había declarado antes la ministra de los Juegos Olímpicos Seiko Hashimoto en el Parlamento.

"En este momento, nuestro grado de preparación para los Juegos recibió una alta nota y el COI se comprometió a seguir apoyándonos", dijo, antes de añadir que "es importante prepararse pensando en el peor escenario".

Hay que concentrarse "simplemente en el objetivo de poner fin (a la crisis del virus) lo más pronto posible con el fin de organizar los Juegos de Tokio con una sensación de seguridad y obtener el aval del COI", concluyó.

Los Juegos Olímpicos empezarán el 24 de julio y finalizarán el 25 de agosto, mientras que los Paralímpicos están programados para el 25 de agosto.