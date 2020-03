Los pesistas en problemas por la boldenona, sin plata para defenderse

Thomas Blanco- @thomblalin

Hace dos semanas los exámenes de tres pesistas colombianos reconocidos a nivel mundial arrojaron resultados analíticos adversos. Otra vez la boldenona: ya son cinco los contaminados por esta sustancia en la disciplina. Y apareció el fantasma de una posible exclusión del equipo nacional en las pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 si no demuestran su inocencia.

Colombia y su indignación selectiva. El caso de Robert Farah movió las raíces del país, pero los de los pesistas son tema de segundo plano. Así la factura que haya que pagar sea perder potenciales medallas olímpicas.

Cuando recibieron ese lapidario correo electrónico con la suspensión provisional, Yenny Sinisterra (19 años), Juan Felipe Solís (21) y Ana Iris Segura (28) se estrellaron con una dura realidad: no tenían recursos económicos para defenderse. Como el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Pesas están obligados a mantener un principio de neutralidad y no pueden destinar dinero del Estado para la defensa, los deportistas decidieron armar una colecta con el reloj en contra: a 134 días para los Olímpicos de Tokio.

“Estoy muy triste, muy frustrada. Es como si de repente se te quemaran los sueños. Sobre todo si uno sabe que no ha hecho nada”, fueron las palabras de Sinisterra, quien hasta hace unos meses brillaba en el Mundial de Pesas con un récord en la categoría júnior en la modalidad de envión, con 116 kilogramos, y levantaba el trofeo de Deportista del Año de El Espectador, que la acreditaba como la tercera mejor atleta juvenil de 2019 en el país.

Lea también: Las lecciones de la boldenona a Robert Farah

“Necesitamos $215 millones para defendernos los tres. Por ahora ya mandamos la solicitud para tener la muestra B y estamos esperando a que nos respondan, a ver cuándo puede empezar el juicio”, agregó Yenny, quien sigue entrenando, pero confesó que está haciendo los trámites para empezar a estudiar fisioterapia.

A Ana Iris Segura, la mayor de los tres, en un tono derrotista similar al de Yenny, cuesta sacarle las palabras por obvias razones. Tiene en su hoja vida los bronces en arranque y total en el Mundial de Pesas de 2017 y las platas en los Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019. Pero se abre, o intenta abrirse. La frustración es inevitable. “No podemos decir que saldremos de esto a la velocidad de la luz que tuvo Farah, él tenía el dinero. Pero hay que decirlo: nosotros estamos en las pesas, un deporte en el que duramos años ahorrando para una vivienda, no hay plata. Los tres esperamos ir a los Olímpicos, somos inocentes, no hemos hecho nada malo. Hay que dejar de comer carne. El video de la colecta es viral, pero no nos ha ido tan bien”, reconoce.

“Soy testigo de que no es un proceso fácil, muy costoso, en el que hay muchos que se rinden. Es una situación compleja, la WADA tiene que modificar sus medidas y controles”, complementa Farah.

Lea: Testimonios de los pesistas Yeison López y Mauricio Caicedo, las primeras dos medallas olímpicas que truncó la boldenona

Mientras tanto, William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Pesas, con semblante optimista, intenta dar un parte de tranquilidad. De hecho, está organizando los tres eventos clasificatorios a los Olímpicos que se llevarán a cabo del 17 al 24 de marzo en Cali. “Estamos exigiendo a las autoridades que les den a los pesistas las garantías procesales. No los pueden castigar sin que se defiendan. No me cabe la idea de que se hayan dopado y aparte en vacaciones. Llevo mucho en las pesas. Confío en que demuestren su inocencia y estemos en Tokio 2020, somos potencia mundial”, dice.

“Cabizbaja, pero con fe”, la sentencia de Ana Iris Segura que retrata el suplicio que han tenido que sufrir en los últimos días. Con la frustración de asumir esta carga por su propia cuenta, tal vez con un poco de indiferencia de la gente, del periodismo.

Lea también: “Soy inocente”: Juan José Amador (boldenona), el detonante de la disolución del Manzana Postobón

Por política de la Federación Internacional de Pesas, cuando un país presenta tres o más casos de dopaje en un año calendario queda sancionado. Hoy por hoy, Colombia está afuera de los Olímpicos en una disciplina que le dio el primer oro de su historia y que siempre le ha dado metales olímpicos. Potenciales medallistas como Jhonatan Rivas, Luis Javier Mosquera y Leidy Solís, entre otros, esperan una certeza en un presente gaseoso sin muchas garantías. Todos, al unísono, lanzan la misma declaración: “Somos inocentes”.

Thomas Blanco Lineros- @thomblalin- [email protected]