Mariana Pajón dio detalles su preparación a Tokio 2021

Mariana Pajón habló sobre su experiencia después de contagiarse del COVID-19 y de su preparación desde Estados Unidos para los Olímpicos de Tokio.

Mariana Pajón está hace unos días en Estados Unidos preparándose para el inicio de la nueva temporada. Precisamente, la antioqueña hará parte de la Citrus Clasic Nationals de BMX, competencia que empezará este viernes 29 y se desarrollará hasta el próximo domingo 31 de enero en Sarasota (Estados Unidos).

Este viernes, Pajón habló de su vuelta a la pistas de BMX y de los retos que tendrá en el reinicio de las competiciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de las declaraciones de la doble medallista olímpica en Londres 2012 y Río 2016 fue el relato de la experiencia que vivió cuando se contagió de COVID-19.

“Infectarse con este virus no es fácil y más si tienes algún antecedente. Esto es responsabilidad de todos. Cuando estás contagiado eres un arma para todos tus seres queridos. Si nos descuidamos un momento pasa. No fue fácil. Estuve mucho tiempo fuera de las pistas. Cuídense y cuiden a los que más quieren. Yo lo hice bien y no le pasó a nadie de mi familia”, dijo Mariana Pajón sobre la experiencia que vivió el año pasado con la enfermedad generada por el Coronavirus.

Además, la deportista también se refirió a su decisión de ir a Estados Unidos para adelantar su preparación: “Decidimos viajar a la Florida porque hemos tenido buenos recuerdos y porque las condiciones para entrenar en Colombia no están bien. Las pistas están en malas condiciones y los horarios no nos funcionan”

“Este tiempo extra que me dieron para prepararme para los Juegos Olímpicos en Tokio me sirvió para llegar a un nivel mucho mayor. El porcentaje va subiendo. Siento que voy en un 70 o 75 %. Sé que el trabajo que estamos haciendo acá funcionará mucho”, dijo Pajón, que viene de recuperarse de una lesión que no le permitió disputar gran parte de los campeonatos del último año.

La delegación Colombiana, que iniciará la preparación de la temporada en Estados Unidos a partir de este viernes con Mariana Pajón, esta conformada por el también medallista olímpico Carlos Ramírez, Andrea Escobar y Diego Arboleda.