Más de 500 medallas del atletismo colombiano en Juegos Bolivarianos

José Ricardo Avila Palacios

Los bogotanos Jorge Nova y Cecilia Navarrete, en 1938, se encargaron de inaugurar el largo listado de atletas colombianos que han cantado victoria en el historial de los Juegos Bolivarianos, un evento multideportivo que cada cuatro años, para Colombia y los países vecinos, abre el ciclo olímpico.

Tras 17 ediciones de las justas, es interesante conocer que en pruebas individuales en el atletismo, mientras los hombres han ganado 272 medallas (102 de oro), las mujeres alcanzaron 203 (78 de oro).

La vallecaucana María Isabel Urrutia no sólo es la más ganadora de nuestros atletas, con siete preseas doradas, sino que suma el mayor número de metales, con ocho (la restante de plata). Su mayor cosecha de éxitos la alcanzó en lanzamiento de disco, con cuatro victorias entre 1981 y 1997. En lanzamiento de bala acumuló tres triunfos.

“Esa estadística no la tenía. O sea que en Juegos Bolivarianos en total me gané once de oro, cuatro de ellas en pesas. Me da felicidad conocer ese dato, porque apenas me doy cuenta, pues competía y entrenaba, y al tema de las estadísticas no le paraba bolas. Ser una de las atletas que más medallas ha ganado me hace sentir orgullosa, además porque el atletismo es un deporte que adoro, porque me dio todo lo que tengo, porque me dio la responsabilidad y me abrió las puertas para después llegar a las pesas”, comentó Urrutia al ser consultada por El Espectador.

La primera ganadora de una medalla de oro olímpica para Colombia (lo logró en levantamiento de pesas en Sídney 2000) vive hace tres años en Bogotá, donde es entrenadora del equipo de este deporte.

A propósito, en ese rol Urrutia celebró el pasado domingo la medalla de oro de su pupila Jenny Sinisterra, en la categoría de los 53 kilos. Ayer Brayan Rodallega, en la categoría de los 77 kilos, también se subió a lo más alto del podio y espera que Diego Mancilla, otro de sus muchachos, también lo haga, en los 85 kilogramos. “Eso para mí sería muy importante, porque el hecho de haber sido campeona bolivariana y por primera vez en mi vida como entrenadora empezar un ciclo olímpico con atletas míos, lograr que los tres se suban al podio sería fenomenal”, comentó Urrutia, todo un ícono del deporte latinoamericano.



Otros medallistas



Rosibel García escolta a Urrutia con seis medallas doradas (tres en 800 metros y las restantes en 1.500 metros), entre 2001 y 2013. Con cinco victorias figuran la velocista Felipa Palacios y el fondista Víctor Mora.

Por modalidades, en masculino, la media maratón, los 110 metros con vallas y el lanzamiento de jabalina reportan la mayor cantidad de éxitos, con ocho medallas de oro en cada una.

En la media maratón, Diego Colorado alcanzó tres triunfos consecutivos (2005, 2009 y 2013). El más ganador en lanzamiento de jabalina es Luis Lucumí, quien se subió a primer escalón en tres ocasiones. Y en 110 vallas, Paulo Villar también logró igual número de triunfos. Tres victorias tiene Gilmar Mayo, en salto alto.

La campaña nacional es pobre en maratón, ya que la última presea se logró en 2001 con Hugo Leonzo Jiménez, ganador de la prueba en esa edición del certamen. En salto largo, de diez medallas obtenidas apenas una es de oro, la de Miguel Zapata en 1970. Entre tanto, en lanzamiento de martillo la última vez que Colombia se subió al podio fue en 1997, gracias al bronce de David Castrillón.



Campaña femenina



En damas, los 200 metros y el lanzamiento de jabalina suman a nueve oros en cada caso. La velocista Felipa Palacios obtuvo tres preseas doradas en la primera prueba, mientras en jabalina Zuleima Araméndiz acumuló tres.

El relevo corto le ha reportado al equipo colombiano femenino 10 victorias, mientras en 4x400 alcanzó nueve medallas de oro. En ambas modalidades las colombianas no han sufrido derrotas desde 1981.

En contraste, ellas nunca han ganado en los 10.000 metros, la media maratón, los 10.000 metros marcha y los 20 kilómetros marcha. Los hombres, entre tanto, se han ido en blanco en pentatlón, 10.000 metros marcha y 50 kilómetros marcha.

En el consolidado general, si sumamos las 53 medallas obtenidas por los equipos femenino y masculino en los relevos corto y largo, el atletismo colombiano llega a las 522 preseas, de las cuales 215 son de oro, 170 de plata y 137 de bronce en el historial de los Juegos Bolivarianos, desde 1938, cuando se celebró la primera edición en Bogotá.