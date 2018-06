Barranquilla y Colombia, a un mes de los Centroamericanos y del Caribe

Más listos que nunca

Redacción deportes

Hace exactamente dos años Clara Luz Roldán llegó a la dirección de Coldeportes. Uno de sus principales retos era sacar adelante dos compromisos internacionales que había adquirido el país: los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

Ya tenía experiencia en eso, pues cuando fue secretaria del Deporte de Cali y gerente de Indervalle tuvo que “volar” para salvar los Juegos Mundiales de 2013 y el Mundial de Atletismo de Menores de 2015. (Vea aquí: Los escenarios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018)

Por eso asumió el reto y, después de superar múltiples obstáculos, logró que las justas de la capital del Magdalena se realizaran con éxito. Con trabajos a doble y hasta triple turno, los escenarios se pudieron terminar a tiempo.

La dirigente, sin embargo, aseguró que en Barranquilla había que ser todavía más eficientes y comprometió a sus colaboradores, así como al gobierno local a cumplir estrictamente con los cronogramas y entregar las obras con anticipación.

El viernes, Clara Luz Roldán, en compañía del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, y el presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila, hicieron un recorrido por los 13 escenarios que se construyeron y remodelaron. Y el balance no pudo ser mejor. La mayoría están listos y a unos pocos les faltan detalles menores de acabados.

“El único que tiene un atraso de unos 25 días es el Complejo Acuático porque tuvimos que declarar desierta la primera licitación. Pero estamos trabajando 24 horas en tres turnos. Estoy convencida de que el 10 de julio estarán todos los escenarios terminados”, aseguró Roldán.

Todos fueron diseñados pensando en la funcionalidad, pero también en la comodidad para los aficionados. Tienen accesos para personas discapacitadas y obras aledañas integradas, como andenes y jardines. Cumplen con altos estándares de calidad.

La directora de Coldeportes explicó que el Gobierno Nacional “ha hecho una inversión total que supera los $160 mil millones, la mayoría para infraestructura y unos $30.000 millones en lo que tiene que ver con la organización. Ya el ciento por ciento de los recursos está contratado y asignado. Se hicieron convenios con la Alcaldía y en la parte de organización también hicimos un acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano. Ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con la implementación deportiva. El Gobierno ya cumplió con todo lo que había prometido”.

La funcionaria admitió que “cuando vine la primera vez yo me tapaba los ojos. No había nada. Había unos edificios en muy malas condiciones que nos tocó implosionar y derrumbar. Hubo otros, como el estadio Romelio Martínez, al que se le dejó una parte antigua, porque es Patrimonio Histórico. La gente de la Odecabe (Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe), no creía que podríamos tener a tiempo los escenarios”.

Ahora considera que Colombia está demostrando que “cuando se quiere se puede. Esta es la manera de mostrar que cuando el Gobierno Nacional y uno municipal trabajan unidos, dan muy buenos resultados. Creamos equipos con expertos de ambos lados que se integraron de una manera muy profesional”.

La máxima dirigente del deporte nacional aprovechó para dar el parte de la victoria de la delegación colombiana de los Juegos Suramericanos de Cochabamba, Bolivia. “Nos da una gran alegría, porque le seguimos demostrando al país que invertir en el deporte vale la pena. Que un programa como el Supérate Intercolegiados, del que salieron varios de nuestros medallistas en Bolivia, son productivos. Y ese es un mensaje que le dejamos al próximo gobierno. Si queremos continuar ganando Bolivarianos y Suramericanos hay que seguir inyectando recursos al deporte”, señaló antes de reconocer que espera cerrar su gestión con el título de los Centroamericanos de Barranquilla, que comenzarán el 19 de julio. “Ese es mi sueño. Así como íbamos con la expectativa de acercarnos a Brasil en los Suramericanos, esta vez vamos con el sueño de ganarle a Cuba y a México”.