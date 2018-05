Miguel Ángel Rodríguez volvió a quedar campeón, esta vez en Guatemala

Redacción deportes

La buena racha no para. De nuevo Miguel Ángel Rodríguez se coronó campeón. Este sábado fue el Sporta Internacional en Guatemala, ante el peruano Diego Elías, con el que acumula su segunda corona en menos de una semana. El domingo pasado quedó campeón del British Open, ganándole en la final al número uno del mundo, el egipcio Mohamed Elshorbagy.

Con contundencia, así fue el triunfo de Rodríguez quien vive sus horas más felices. En una final relativamente tranquila el colombiano ganó en tres sets corridos, con parciales 11-8, 11-6 y 11- 6, anulando al peruano, quien es la raqueta número 12 del mundo. En su camino al título el deportista de 32 años doblegó a Paul Coll de Nueva Zelanda, actual raqueta 10 del mundo, a Zahed Mohamed la número 25 y al español Edmón López (59 en el escalafón).

"Las últimas temporadas habían sido complicadas por las lesiones. Estoy en la luna. He trabajado muy duro, he pasado momentos emocionales muy fuertes, pero siempre he sido disciplinado y hoy veo los resultados", así habló la semana pasada cuando se coronó campeón del Brtitish Open, un torneo que es considerado como el Wimblendon del squash.

Con lo conseguido esta última semana, el colombiano se asegura dentro de las seis mejores raquetas del mundo, lo que lo acredita para que participe en el Torneo de Maestros en Dubai, una competecia en la que solo juegan los ochos mejores del mundo. (Lea aquí: Miguel Ángel Rodríguez, el hombre que triunfó en la catedral del squash)

Rodríguez nació de forma prematura y a la edad de ocho años, en un viaje entre Bogotá y Cali, el carro con el que iba con sus papás terminó cayendo a un precipio, accidente del que salió ileso. Además, en el atentado al Club el Nogal una casualidad lo hizo salir del recinto, antes de que una bomba dejara un saldo de 36 muertos y más de 200 heridos. Suerte, fortuna, pasión y habilidad refleja un deportista que, poco a poco, se consolida como uno de los mejores en su disciplina.