Novak Djokovic: el antivacunas que organizó un torneo de tenis y dio positivo por coronavirus

El número uno mundial del tenis anunció este martes que ha dado positivo por coronavirus, ampliando la lista de jugadores contagiados tras el torneo de exhibición que organizó en los Balcanes.

En una tragedia terminó el Adria Tour, torneo de exhibición con público que organizó Novak Djokovic, entre otras cosas, criticado por las pocas medidas de bioseguridad que habían. Incluso hubo una fiesta nocturna.

“Novak Djokovic dio positivo por COVID-19”, señaló en un comunicado su equipo. El texto añade que el serbio no sufre “ningún síntoma.

Grigor Dimitrov también contrajo el virus en el torneo, así como Borna Coric, Viktor Troicki, entre otros.

El tenista serbio, en medio de la coyuntura, ha sido un activista en contra de las vacunas. Siempre ha procurado la medicina alternativa.

“En este momento aún no tenemos toda la información. Es evidente que el tenis requiere de muchos viajes y parece posible que obliguen a vacunarse, pero no tenemos constancia de qué pasos se van a seguir. Me gustaría contar con toda la información posible para poder tomar las decisiones correctas. Siempre he estado interesado en el metabolismo humano y en estar en la mejor forma posible para combatir el virus. Mantengo la mente abierta, no descarto nada, pero mi postura respecto a las vacunas es esta. En todo caso, no soy un experto, quiero tener la opción de elegir lo que es mejor para mi cuerpo así que continuaré investigando sobre este asunto porque tengo dudas”, dijo en su momento en unas palabras recogidas por The New York Times.