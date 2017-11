Otra gimnasta estadounidense denuncia haber sido víctima de abuso sexual

Aparece una víctima más de abusos sexuales en la mundo de la gimnasia artística. La gimnasta estadounidense, campeona olímpica y capitana del equipo norteamericano, Alexandra Raisman, confesó que el médico de la liga abusó de ella mientras estuvo en grandes competiciones como los juegos olímpicos de Londres en 2012 o en Río de Janeiro el año pasado. (Le puede interesar: Gimnasta denuncia abuso sexual de médico del equipo de EE.UU. ).

Durante una entrevista para el programa 60 minutos, la atleta explicó que Larry Nassar fue el responsable de los abusos. El médico está la cárcel y ya confesó el delito de posesión de pornografía infantil, pero no ha dicho nada de las denuncias que Raisman y otras gimnastas han hecho en su contra quienes aseguran fueron abusado sexualmente por este hombre.

Aly Raisman says she was sexually abused by Larry Nassar https://t.co/lcxFyd0AcQ pic.twitter.com/KUK6OEuOHh

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) 10 de noviembre de 2017