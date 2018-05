Pacquiao decidirá si continúa boxeando tras su combate ante Matthysse

/AFP

La leyenda filipina del boxeo Manny Pacquiao indicó este jueves a la AFP que decidirá sobre su carrera en función del resultado de su combate el 15 de julio frente al argentino Lucas Matthysse, por el cinturón de campeón del mundo del peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"No diré que será mi último combate, pero reflexionaré sobre la base de este combate para continuar o no. Por lo que me entreno de la mejor manera para este combate y saber si lo puedo hacer o no", señaló Pacquiao, de 39 años, único boxeador en la historia en haber tenido el título de campeón en ocho categorías de pesos diferentes.

Pacquiao extendió su campo de preparación dos semanas para llegar en su pico de forma. No se sube a un cuadrilátero desde que perdiera a los puntos con el australiano Jeff Horn por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo de los wélters, el 2 de julio de 2017. (Lea también: Matthysse, dispuesto a tumbar la leyenda de Pacquiao en un combate histórico)

El combate de Kuala Lumpur ante Matthysse será el primero en 15 años en el que Pacquiao no estará acompañado por su entrenador de toda la vida, el estadounidense Freddie Roach.

El púgil filipino dijo hace unos días que quizás el papel lo ocupe su amigo y compatriota Buboy Fernandez, al menos para el combate con Matthysse.

Matthysse (39 victorias, 36 de ellas por KO, y cuatro derrotas), quien se colgó el cinturón de campeón del mundo en enero, después de haber derrotado al tailandés Teerachai Sithmorseng, se mostró confiado en vencer a Pacquiao, hace unos días en la presentación del combate en Kuala Lumpur.

"Matthysse combate de manera muy agresiva. No me preocupo mucho por su estilo. Mi sola preocupación es llegar al 100% de forma, tener la resistencia, la potencia y la fuerza para sobrevivir 12 rounds", explicó Pacquiao. (Le puede interesar: Mathysse: "Ganar a Pacquiao me abriría las puertas del cielo")