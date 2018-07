Pesista Carlos Berna rompió marca centroamericana en los 56 kg

EFE

Carlos Andrés Berna rompió un récord de los Centroamericanos y del Caribe en la prueba del envión de la categoría de 56 kilogramos de los Juegos de Barranquilla al alzar 154 kg y vencer por diferencia de un kilo al dominicano Luis García. Berna, que obtuvo el oro, tumbó la marca que había establecido el cubano Sergio Álvarez en los juegos de Cartagena de Indias 2006 y consiguió la primera presea dorada de Colombia en la halterofilia.

La plata fue para García, con 153 kg y el bronce para el cubano Otto Félix Oñate, quien levantó 143 kilogramos. En la prueba también participaron el salvadoreño Jonatan Serrano, el hondureño Marco Rapalo, el haitiano Edouard Joseph, el mexicano Leonardo Guzmán y el guatemalteco Darío Enrique Cruz.

En la primera competencia de la jornada, el dominicano García ganó la prueba del arranque de esa categoría, en la que también rompió la marca de los juegos con un levantamiento de 123 kilogramos, uno más que el que tenía el venezolano Víctor Castellanos en Cartagena hace 12 años.

En el arranque, la plata fue para Berna, que levantó 122 kilos en su último intentó, y el bronce lo obtuvo Oñate, que alzó 108 kilogramos. Para el colombiano, la competencia con García iba a ser complicada pero dijo sentirse "orgulloso" porque logró ganar un oro y una plata, así como romper un récord. "Orgulloso, gracias a Dios se me dio la oportunidad, estábamos entrenando muy duro y estábamos preparados para la lucha", manifestó a periodistas tras ganar el oro.

Entre tanto, el dominicano García dijo estar un poco desanimado porque no pudo ganar las dos competencias que disputó. "Me desanimé un poquito porque no pude obtener las dos preseas doradas, hice lo que pude y por eso me siento muy bien. Fue muy fuerte la competencia, por eso me siento también muy bien", aseveró.