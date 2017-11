Polémicas en el deporte por el gesto de los ojos rasgados

En el Mundial sub-20 de Corea del Sur, el uruguayo Federico Valverde celebró un gol rasgándose los ojos en un partido contra los anfitriones, que tomaron el gesto como ofensivo. El charrúa argumentó que le dedicó el tanto a su compañero Edgardo Lasalvia, apodado “Chino”. Por el hecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió un llamado de atención por parte de la Fifa, evocando la resolución de 2013 que promueve el “rechazo contra el racismo y la discriminación”. Valverde no fue sancionado de oficio por el ente rector del fútbol.

El beisbolista cubano Yuli Gurriel, de los Astros de Houston, en la reciente Serie Mundial, ofendió a un lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés Yu Darvish, con un gesto estirándose los ojos. Las Grandes Ligas sancionaron a Gurriel con cinco partidos. La suspensión la deberá cumplir en la próxima temporada. “Hice un gesto ofensivo que fue indefendible”, reconoció posteriormente Gurriel.

Bitch ass racist Gurriel mocking Darvish. The hell is wrong with people? pic.twitter.com/mznB0M9Rgh

