Programación de Colombia en los Bolivarianos: jueves 16 de noviembre

Redacción deportes

El polo acuático continuará con los partidos entre Colombia vs. Venezuela y Colombia vs. Perú.

El polo acuático continuará con los partidos entre Colombia vs. Venezuela y Colombia vs. Perú. Juegos Bolivarianos

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este jueves 16 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Bádminton – Coliseo Colegio Coedumag

9:00 AM. - Primera ronda individual y dobles en ambas ramas: Diego Lopera, Fabián Ardila, Mateo Barrientos, Laura Sánchez y Laura Londoño, Juliana Giraldo, Laura Sánchez y Valentina Londoño.

- Baloncesto masculino – Coliseo Mayor – Parque Bolivariano

8:00 PM. - Colombia vs. Venezuela

- Esgrima – Centro Deportivo La Caja

3:00 PM. - Clasificaciones y finales – espada equipos masculino: Andrés Felipe Campos, Gustavo Coqueco, Jhon Rodríguez y Jhon González

5:00 PM. - Clasificaciones y finales – sable equipos femenino: Evelyn Vega, Jessica Morales, Linda Gonzales y Linda Klimavicius.

- Fútbol masculino – Estadio Sierra Nevada – Unidad Deportiva Bureche

4:00 PM. - Colombia vs. Bolivia

- Gimnasia rítmica – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

10:00 AM. - Final individual de aro: Isabella Arevalo, Lina Dussan, Mariana Sánchez y Yajaira Larrahondo.

3:00 PM. - Final individual de pelota: Isabella Arevalo, Lina Dussan, Mariana Sánchez y Yajaira Larrahondo.

- Gimnasia de trampolín – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

10:00 AM. - Preliminar trampolín sincronizado: Álvaro Calero, Ángel Hernández, Angie Peña y Katish Hernández.

2:30 PM. - Preliminar trampolín individual ambas ramas: Álvaro Calero, Ángel Hernández, Angie Peña y Katish Hernández.

- Natación aguas abiertas – Playa Tamacá – El Rodadero

10:00 AM. - Final 5.000 metros ambas ramas: David Carrillo y María Santafé

- Natación clavados – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

11:00 AM. - Individual trampolín 3 metros masculino: Sebastián Morales y Sebastián Villa

1;30 PM. - Sincronizado trampolín 3 metros femenino: Diana Pineda y Steffanie Madrigal

- Polo Acuático - Complejo Acuático – Parque Bolivariano

10:00 AM. - Colombia vs. Venezuela

7:00 PM. - Colombia vs. Perú

- Softbol – Estadio en el Parque Bolivariano

10:00 AM. - Tercer lugar y final

- Squash – Complejo de Raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. - Cuartos de final y semifinales – equipos femenino y masculino.

- Tenis de campo – Complejo de raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. En adelante - Sencillos cuartos de final. Dobles primera y segunda ronda. Dobles mixtos primera ronda.

- Triatlón – Playa Tamacá - Rodadero

8:00 AM. - Sprint masculino: Esteban Moya, Carlos Javier Quinchara, Eduardo Londoño y Juan Sebastián Rubio

9:00 AM. - Sprint femenino: Diana Castillo, Lina María Raga, Maira Alejandra Vargas y Sandra Hernández.

- Voleibol Playa – El Rodadero

9:00 AM. - Primera ronda ambas ramas: Andres Murray, Jonathan Quiroz, Jorge Luis Manjarrés, Juan Sebastián Diaz, Andrea Galindo, Claudia Galindo, Diana Ríos y Tatiana Ayala.

3:00 PM. - Segunda ronda según clasificaciones de la mañana.