Programación de Colombia en los Bolivarianos: martes 14 de noviembre

Redacción deportes

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este martes 14 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Arquería – Estadio Parque La Equidad

9:00 AM. - Cuartos de final y semifinales ronda olímpica recurvo y compuesto en ambas ramas

9:40 AM. - Semifinales recurvo y compuesto femenino por equipos.

10:30 AM. - Semifinales recurvo y compuesto masculino por equipos.

11:30 AM. - Finales ronda olímpica recurvo y compuesto en ambas ramas

- Bádminton – Coliseo Colegio Coedumag

9:00 AM. A 6:00 PM. - Primera, segunda y tercera fase - Equipos Mixtos: Diego Lopera, Mateo Barrientos, Laura Sánchez y Laura Londoño.

- Baloncesto – Coliseo Mayor – Parque Bolivariano

Colombia tiene jornada de descanso

- Boxeo – Coliseo de Gaira

4:00 PM. En adelante - Céiber Ávila (52 kg.), Albeiro Paredes (60 kg.), Ricardo Legarda (69 kg.), Diego Motoa (81 kg.), Cristian Salcedo (+91 kg.) y Yeni Arias (60 kg.)

- Esgrima – Centro Deportivo La Caja

3:00 PM. - Clasificaciones y finales – Sable masculino: Luis Enrique Correa y Sebastián Villa

5:00 PM. - Clasificaciones y finales – Florete femenino: Saskia van Erven y Juliana Velásquez

- Gimnasia artística – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

2:00 PM. – Finales individuales por aparatos. Masculino: Salto, paralelas y barra fija. Femenino: Viga y suelo.

- Judo – Coliseo Colegio Normal

2:00 PM. En adelante - Jonathan Paniagua (55 kg.), John Jairo Futinico (60 kg.), Erika Lasso (44 kg.) y Luz Adiela Álvarez (48 kg.)

- Lucha – Coliseo Colegio INEM

9:00 AM. - Eliminatorias, Repechaje, Finales y Premiación de libre masculino en todas las divisiones de peso: Carlos Izquierdo (86 kg.), Hernán Garío Guzmán (65 kg.), Jarlis Mosquera (125 kg.), Juan Esteban Martínez (97 kg.), Néstor Tafur (74 kg.) y Yerson Hernández (57 kg.)

- Nado Sincronizado – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

11:00 AM. - Final Rutina libre solo.

4:00 PM. - Final rutina libre dueto: Mónica Arango y Estefanía Álvarez

- Remo – Bahía Bolivariana – Taganga

9:00 AM. - Final 2x ligero mujeres

9:30 AM. - Final 1x ligero hombres

10:00 AM. - Final 1x abierto mujeres

10:30 AM. - Final 4x abierto hombres

- Softbol – Estadio en el Parque Bolivariano

2:00 PM. - Colombia vs. Panamá

- Squash – Complejo de Raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. - Primera ronda – Equipos femenino y masculino.

4:00 PM. - Finales individuales y dobles en ambas ramas y mixto