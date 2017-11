Programación de Colombia en los Bolivarianos: martes 21 de noviembre

Redacción deportes

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este martes 21 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Atletismo – Estadio de Bureche

5:30 PM. - Salto con pértiga femenino: Katherine Castillo y Milena Agudelo

5:35 PM. - Impulsión de bala femenino: Sandra Lemos

5:40 PM. - 100m con vallas: Melissa González y Eliecit Palacios

5:45 PM. - Lanzamiento de jabalina masculino: Arley Ibargüen y Dayron Márquez

6:00 PM. - 110m con vallas: Juan Carlos Moreno

6:05 PM. - Salto triple femenino: Yosiri Urrutia

6:30 PM. - 400m planos femenino: Yennifer Padilla y Eliana Chávez

6:40 PM. - 400m planos masculino: Alejandro Perlaza y Yílmar Herrera

6:50 PM. - 1.500m planos femenino: Muriel Coneo

7:05 PM. - 1.500m planos masculino: Carlos Hernández y Freddy Espinosa

7:20 PM. - 100m planos femenino: Darlenys Obregón y Eliecit Palacios

7:30 PM. - 100m planos masculino: Diego Palomeque y Jhonny Rentería

7:40 PM. - 10.000m planos femenino: Ángela Figueroa

- Baloncesto femenino – Coliseo Mayor – Parque Bolivariano

8:00 PM. - Cuarta fecha: Colombia vs. República Dominicana

- Balonmano – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

1:45 PM. Colombia vs. Perú (femenino)

- Béisbol – Estadio del Parque Bolivariano

7:00 PM. - Venezuela vs. Colombia

- Fútbol – Estadio de la Unidad Deportiva de Bureche

3:30 PM. - Colombia vs. Venezuela

- Fútbol sala – Colegio Coedumag

6:00 PM. Colombia vs. Ecuador

- Karate – Colegio Normal

9:00 AM. Eliminatoria de katas kumite 50 kg. En ambas ramas

2:30 PM. En adelante – Finales Kumite Femenino 55 kg./ -61 kg.

- Levantamiento de Pesas – Coliseo Colegio INEM

3:00 PM. - Andrés Serna (94 kg.)

5:00 PM. - Leidy Solís (75 kg.)

- Natación carreras – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

9:30 AM. Clasificaciones

6:30 PM. Finales:

4x100 Combinado Mixto:

400m. Libre Masculino: Juan Manuel Morales y Santiago Corredor

200m. Espalda Femenino: Laura Melo y Michelle Narváez

200m. Pecho Masculino: Carlos Mahecha y Jorge Mario Murillo

100m. Libre Femenino: Isabella Arcila y María Paola Muñoz

100m. Espalda Masculino: Ómar Pinzón

400m. Combinado Individual Femenino: Estefanía Martínez

100m. Mariposa Masculino: David Arias y Esnaider Rey

Relevo 4x200m. Libre femenino:

- Patinaje carreras – Patinódromo del Parque Olímpico

9:00 AM. - Final 100m velocidad por carriles en ambas ramas: Andrés Felipe Muñoz, Edwin Estrada, Andrea Cañón, Kerstinck Sarmiento y Luz Karime Garzón.

10:00 AM. - Media maratón en ambas ramas: Alex Cujavante, Andrés Muñoz, Edwin Estrada, Manuel Saavedra, Andrea Cañón, Fabriana Arias, Kerstinck Sarmiento y Luz Karime Garzón.

- Racquetbol – Complejo de raquetas en el Parque Bolivariano

9:00 AM. - Primera ronda individual, dobles y equipos.

- Rugby

9:00 AM. - Chile vs. Colombia (masculino)

9:45 AM. - Colombia vs. Paraguay (femenino)

11:10 AM. - Colombia vs. Venezuela (masculino)

11:35 AM. - Semifinales

- Taekwondo – Coliseo de Gaira

2:00 PM. En adelante:

Poomsae Individual: Isaac Vélez y María Suache.

Harold Avella (54 kg.)

Andrea Ramírez (46 kg.)

Jefferson Ochoa (58 kg.)

Camila Rodríguez (49 kg.)

- Tenis de campo – Complejo de raquetas – Parque Bolivariano

10:00 AM. - Finales Copa de Naciones

- Tenis de mesa – Centro Deportivo La Caja

9:00 AM. - Dobles y dobles mixtos hasta semifinales

- Vela – Marina en la Bahía Bolivariana

12:00 M. - Tercera regata en Sunfish Femenino, Láser Standar Masculino y Snipe

CIÉNAGA

- Voleibol masculino – Coliseo Municipal de Ciénaga

7:00 PM. - Colombia vs. Ecuador