Programación de Colombia en los Bolivarianos: miércoles 15 de noviembre

Redacción deportes

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este miércoles 15 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Arquería – Estadio Parque La Equidad

8:30 AM. - Final ronda olímpica equipo mixto compuesto

10:00 AM. - Finales individuales compuesto ambas ramas

11:00 AM. - Final ronda olímpica equipo mixto recurvo

12:00 M. - Finales individual recurvo ambas ramas

- Baloncesto – Coliseo Mayor – Parque Bolivariano

8:00 PM. - Colombia vs. Ecuador

- Bádminton – Coliseo Colegio Coedumag

10:00 AM. - Llaves, semifinales y final de equipos mixtos

- Boxeo – Coliseo de Gaira

4:00 PM. En adelante: Yuberjen Martínez (49 kg.), Wílmer Martínez (56 kg.), John Lenon Gutiérrez (64 kg.), Jorge Luis Vivas (75 kg.), Deivis Julio (91 kg.), Ingrit Valencia (51 kg.) y Jessica Caicedo (75 kg.).

- Ciclismo de ruta – Troncal del Caribe

9:00 AM. - Contrarreloj individual en ambas ramas: Carlos Mario Ramírez, Rodrigo Contreras, Ana Cristina Sanabria y Lorena Colmenares.

- Esgrima – Centro Deportivo La Caja

3:00 PM. - Clasificaciones – florete equipos masculino: Alejandro Hernández, Daniel Sconzo, Dimitri Clairet y Santiago Pachón

5:00 PM. - Clasificaciones – espada equipos femenino: Laura Castillo, Natalia Lozano, Oriana Tovar y Victoria Ramos.

8:00 pm. - Finales

- Fútbol masculino – Estadio Sierra Nevada

4:00 PM. - Colombia vs. El Salvador

- Judo – Coliseo Colegio Normal

2:00 PM. - Campeonato por equipos

- Nado Sincronizado – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

11:00 AM. - Final Rutina libre equipos

- Polo acuático – Complejo Acuático – Parque Bolivariano

10:00 AM. Colombia vs. Perú

- Remo – Bahía Bolivariana – Taganga

9:00 AM. - Final 2x ligero mujeres.

9:30 AM. - Final 1x ligero hombres.

10:00 AM. - Final 1x abierto mujeres.

10:30 AM. - Final 4x abierto hombres.

- Softbol – Estadio en el Parque Bolivariano

10:00 AM. - Semifinales

- Squash – Complejo de Raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. - Segunda y tercera ronda – Equipos femenino y masculino.

- Tenis de campo – Complejo de raquetas – Parque Bolivariano

9:00 AM. - Primera fase de sencillos en ambas ramas: Cristian Rodríguez, Juan Manuel Benítez, Felipe Mantilla, Emiliana Arango, María Camila Osorio y María Fernanda Herazo.