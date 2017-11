Programación de Colombia en los Bolivarianos: viernes 23 de noviembre

El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este viernes 24 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Santa Marta-2017.

- Atletismo – Estadio de Bureche

5:00 PM. - Heptatlón – Salto largo: Martha Araújo

5:10 PM. - Lanzamiento de martillo femenino: Eli Johana Moreno y Maryuri Orozco

5:45 PM. - Impulsión de bala masculino: John Freddy Zea y Edder Moreno

6:00 PM. - Heptatlón – Lanzamiento de jabalina: Martha Araújo

6:05 PM. - 3.000 metros obstáculos femenino: Muriel Coneo y Leidy Romero

6:15 PM. - Lanzamiento de jabalina femenino: Flor Denis Ruíz y María Lucely Murillo

7:20 PM. - Salto largo masculino: Yeimer Palacios y Arnovis Dalmero

7:30 PM. - Salto alto femenino: María Fernanda Murillo y Jennifer Rodríguez

7:40 PM. - 3.000 metros obstáculos masculino: Andrés Camargo y Gerar Giraldo

8:00 PM. - 5.000 metros planos masculino: Iván González

8:35 PM. - Heptatlón – 800 metros planos: Martha Araújo

8:45 PM. - Relevo 4x400 metros femenino:

8:55 PM. - Relevo 4x400 metros masculino:

- Balonmano – Coliseo Menor – Parque Bolivariano

10:15 AM. Venezuela vs. Colombia (femenino)

12:00 M. Perú vs. Colombia (masculino)

- Canotaje – Bahía de Taganga

8:30 AM. En adelante:

K1 – 200m: Diexe Molina, Karen Molina, Tatiana Muñoz, Edwin Amaya, Edwin Barón y Luis García.

K2 – 200m: Edwin Amaya, Edwin Barón, Diexe Molina y Tatiana Muñoz

C1 – 200m: Leydy Daza y Daniela Vega

- Fútbol sala – Coliseo Menor

8:30 PM. Colombia vs. Venezuela

- Racquetbol – Complejo de raquetas en el Parque Bolivariano

10:00 AM. - Cuadro de eliminación directa de individual, dobles y equipos.

- Taekwondo – Coliseo de Gaira

2:00 PM. En adelante:

Moises Molinares (87 kg.)

Sandra Vanegas (73 kg.)

Wálter Saldarriaga (+87 kg.)

Gloria Mosquera (+73 kg.)

- Tenis de mesa – Centro Deportivo La Caja

3:00 PM. - Finales de sencillos

- Vela – Marina en la Bahía Bolivariana

12:00 M. - Últimas regatas en Sunfish Femenino, Láser Standar Masculino y Snipe