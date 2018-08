Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana

Redacción deportes

Sábado 4 de agosto

Espn 2: Paris Saint Germain vs. AS Mónaco (Partido amistoso) 7:00 a.m.

Espn 3: Everton vs. Valencia CF (Partido amistoso) 9:00 a.m.

Win Sports: Atlético Huila vs. Rionegro Águilas (Liga Águila) 4:00 p.m.

Win Sports: Bucaramanga vs. Equidad (Liga Águila) 6:00 p.m.

RCN TV: Envigado F.C vs. Júnior (Liga Águila) 6:00 p.m.

Fox Sports 2: Pachuca vs. América (Liga de México) 9:30 p.m.

Directv 610: Real Madrid vs. Juventus (International Championship Cup) 5:00 p.m.

Directv 610: AC Milan vs. Barcelona (International Championship Cup) 7:00 p.m.

Win Sports: Millonarios vs. Independiente Medellín (Liga Águila) 8:00 p.m.

Domingo 5 de agosto

Espn 2: Stuttgart vs. Atlético de Madrid (Partido amistoso) 9:45 a.m.

Espn 2: Bayern Munich vs. Manchester United (Partido amistoso)1:15 p.m.

Win Sports: Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (Liga Águila) 3:15 p.m.

RCN TV: América vs. Independiente Santa Fe (Liga Águila) 5:15 p.m.

Win Sports: Deportivo Pasto vs. Once Caldas (Liga Águila) 5:30 p.m.

Win Sports: Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima (Liga Águila) 7:30 p.m.