Prográmese con la agenda deportiva del fin de semana

Redacción deportes

Sábado 25 de agosto

Señal Colombia: Etapa número 9 (Tour de L'Avenier) 6:00 a.m.

Espn 2: Wolverhampton vs. Machester City (Premier League) 6:25 a.m.

Directv 613: Arsenal vs. West Ham United (Directv 613:) 9:00 a.m.

Espn 2: París Saint Germain vs. Angers (Ligue 1) 10:00 a.m.

RAI: Juventus vs. Lazio (Serie A) 11:00 a.m.

Directv 613: Liverpool vs. Brigthon (Premier League) 11:25 a.m.

Caracol: Prólogo (Vuelta a España) 12:00 m.

Directv 610: Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano (Liga España) 1:00 p.m.

RAI: Napoli vs. Milan (Serie A) 1:30 p.m.

Win Sports: Leones vs. Envigado (Liga Águila) 2:00 p.m.

Espn: Valladolid vs. FC Barcelona (Liga España) 3:00 p.m.

RCN: Santa Fe vs. Bucaramanga (Liga Águila) 4:00 p.m.

Win Sports: Rionegro vs. Deportivo Cali (Liga Águila) 4:00 p.m.

RCN: América vs. Millonarios (Liga Águila) 6:00 p.m.

Win Sports: Once Caldas vs. Boyacá Chicó (Liga Águila) 6:00 p.m.

Win Sports: Júnior vs. Independiente Medellín (Liga Águila) 8:00 p.m.

Domingo 26 de agosto

Señal Colombia: Etapa número 10 (Tour de L'Avenier) 6:00 a.m.

Caracol: Etapa 1 (Vuelta a España) 9:00 a.m.

Directv 612: Girondins vs. AS Mónaco (Ligue 1) 10:00 a.m.

Espn 2: Newcastle vs. Chelsea (Premier League) 10:00 a.m.

Fox Sports: Borussia Dortmund vs. Leipzig (Bundesliga) 11:00 a.m.

Directv 610: Espanyol vs. Valencia (Liga España) 11:15 a.m.

Directv 612: Marsella vs. Rennes (Ligue 1) 2:00 p.m.

Espn: Sevilla vs. Villareal (Liga España) 3:15 p.m.

Directv 610: Girona vs. Real Madrid (Liga España) 3:15 p.m.

Fox Sports 2: Huracán vs. Boca Juniors (Superliga) 6:00 p.m.

Espn: Santos Laguna vs. Cruz Azul (Liga de México) 6:00 p.m.