Sabina Mazo vuelve al octágono del UFC

Nicolás Fernández Sánchez

El día que Sabina Mazo se convirtió en la primera colombiana en competir en el UFC, Maryna Moroz, su oponente, dio uno de los mejores combates de su carrera. La ucraniana cortó distancias hasta llevar a la antioqueña al suelo. Golpeó y dominó una importante parte de las tres rondas que duró la pelea.

Aún en el suelo o presionada contra alguno de los ocho costados del octágono, Mazo nunca se vio completamente dominada. En el suelo usó sus piernas para limitar el espacio de acción de su rival, e incluso, cuando Moroz buscó derribarla, la colombiana le conectó algunos golpes.

Al final la decisión quedó en manos de los jueces, quienes dieron por ganadora a la europea. “Permití que desarrollara su juego y que anotara muchos puntos. Me sentí muy confiada, y aunque a nadie le gusta perder, siento que aprendí mucho. Reconocí aspectos de mi estilo en los que estoy mejorando y trabajando”, contó la colombiana de 22 años.

El próximo reto para “The Colombian Queen” (la reina colombiana) será una pelea a tres rounds contra Shana Dobson, a quien apodan “Danger” (peligro), el sábado 17 de agosto durante el UFC 241. El combate dará inicio a una cartelera en la que el campeón peso pesado, Daniel Cormier, se enfrentará a Stipe Miocic en el evento principal. Anthony Pettis y Nate Diaz (peso wélter) estarán en la coestelar, después del enfrentamiento en peso medio entre Yoel Romero y Paulo Costa.

Antes de su pelea, Mazo habló con El Espectador sobre cómo se preparó para enfrentar a Dobson, su opinión de la categoría peso mosca (de 53 a 57 kilos), en la cual compite, y su postura sobre un posible primer combate intergénero (un hombre contra una mujer) en un escenario que ha revolucionado la industria deportiva y del entretenimiento desde la noche del 12 de noviembre de 1993.

¿Qué sintió cuando entró por primera vez al octágono?

Alegría, porque cada vez que entro a un octágono siento que estoy cumpliendo mis sueños. Trabajo durante meses, días y horas para cada pelea y esa primera vez fue una experiencia única.

Hace poco regresó a Colombia ¿cómo la recibieron?

Muy bien, me encantó. En mi academia Muay Thai Medellín me recibieron con mucho cariño, los niños me reconocían y eso me da una alegría impresionante. Es dar ejemplo a ellos, que son los que vienen detrás de mí.

¿Cómo se preparó para la pelea contra Shana Dobson?

Es una preparación que lleva años e incluye todas las peleas que he tenido y a todos los entrenadores con los que he trabajado, desde David González, que fue el primero, hasta Rafael Cordeiro, con quien entreno en este momento. Fue una preparación en todos los ámbitos, trabajando en mis tiempos, haciéndole un cambio a mi estilo para mejorar mi técnica.

¿Qué opina de Dobson?

Es una peleadora agresiva. Tiene un buen cardio y buena fuerza. Siento que va a ser una buena pelea y eso es lo que yo espero.

¿Cómo imagina que va a terminar la pelea?

Imagino que voy a terminarla y a dominar a mi contrincante desde el inicio. Quiero finalizar la pelea en cualquier momento y de cualquier forma, de pie o en el suelo.

Algunos creen que Valentina Shevckenko (campeona peso mosca) no tiene rival en la categoría ¿cuál es su opinión sobre ella?

Es una peleadora dominante, pero cada vez llegan nuevos atletas, quienes vienen detrás. Nadie es invencible. Me parece una luchadora excelente, pero hay más opciones en el UFC que pueden dominarla a ella.

Henry Cejudo, campeón peso mosca y gallo del UFC, propuso crear un nuevo campeonato intergénero y retó a Valentina Shevckenko, ¿Qué opina al respecto?

Me parece que es una generación totalmente nueva y llena de cambios. No sé si eso pueda pasar en un futuro cercano, pero creo que podría llegar a pasar. No me parece mala idea.

¿Pelearía contra un hombre?

Sí. Lo haría porque tengo la certeza, por entrenar con hombres, de que la técnica puede vencer a la fuerza. Un peleador completo debe tener todo, tanto fuerza como técnica, son habilidades, entonces yo creo que sí podría llegar a pasar, no sé si constantemente, pero yo sí lo haría.